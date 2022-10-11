Детский проект в «М5 Молл» начинается с настоящих чудес

Рязанский «М5 Молл» объявляет о начале большого детского проекта. Праздничные мероприятия для юных гостей теперь будут проходить в ТРЦ каждую субботу. Детский проект в «М5 Молл» – это нескучный досуг и общение со сверстниками, интерактивные конкурсы и яркие необычные шоу. Уже в предстоящую субботу, 15 октября, юные посетители смогут сесть за парты в настоящей школе магии на празднике «Волшебное путешествие»

Кто в детстве не мечтал стать волшебником? Прикоснуться к чудесным тайным знаниям, полетать над землей или вырастить легендарную мандрагору? У юных волшебников молловской школы такая возможность обязательно будет. Чтобы стать учеником, каждый претендент на звание волшебника должен пройти испытание: преодолеть необычную платформу. Всех добравшихся до финиша ждут удивительные занятия: юные маги узнают, как летать на метле с соблюдением правил безопасного движения на этом необычном транспорте, освоят профессию волшебного садовника и под чутким руководством наставников попробуют пересадить сказочное растение. Самым необычным занятием станет мастер-класс главного мага школы — профессионального иллюзиониста. Гости молловского праздника станут свидетелями настоящих чудес и удивительных перевоплощений, выполненных с помощью ловких рук, подручных предметов и, конечно же, магии.

Уроки в волшебной школе «М5 Молл» начнутся в субботу 15 октября в 15:00. «Школа» откроется в молловской зоне Трех фонтанов.

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