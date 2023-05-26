Пятница, 26 мая, 2023
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Детектив Шумякина рассказала, как Александр Логунов убивал супругу Елену

7info
Фото: Следком РФ

Детектив Екатерина Шумякина в интервью журналистке Елене Погребижской рассказала о том, как Александр Логунов убивал свою супругу Елену.

Шумякина поделилась информацией, которую получило следствие от самого Александра, сознавшегося в убийстве.

По его словам, ссора началась после того, как супруги съели кашу. В мае 2021 года произошёл конфликт между семьями супругов, это обстоятельство послужило началом новой ссоры. Мужчина пояснил, что не смог стерпеть сказанного женой. Елена ударила Александра, он схватил её и задушил.

После этого отнёс труп в ванную, а днём отвёз в гараж «Литейщик». Далее, со слов Логунова, он вывез труп на машине отца и сбросил в овраг по дороге на село Исады. В этот момент, по словам мужчины, в машине была его мать.

Шумякина подчеркнула, что всё это известно со слов Логунова.

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