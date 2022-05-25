Депутаты внесли изменения в закон Рязанской области о поддержке молодых специалистов-аграриев

В среду, 25 мая, на очередном заседании Рязанской областной Думы депутаты внесли изменения в региональный закон о государственной поддержке молодых специалистов агропромышленного комплекса.

Закон предусматривает выплаты специалистам в возрасте до 35 лет впервые устроившимся на работу в агропромышленный комплекс после окончания профильных учебных заведений, службы в армии, отпуска по рождению ребёнка.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, за период его реализации в правоприменительной практике нередко возникали ситуации, когда молодой специалист в течение трехлетнего периода работы после трудоустройства в организацию агропромышленного комплекса переходит на работу в другую организацию аналогичного профиля. При этом ежемесячные выплаты в таком случае за ним не сохранялись.

Депутаты исключили из документа пункт о том, что человек должен быть принят на работу впервые. Таким образом, специалист, перешедший на другую работу в агропромышленном комплексе сможет получать положенные выплаты уже на новом месте.

Дополнительных выплат из бюджета Рязанской области внесённые поправки не потребуют.