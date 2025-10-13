Понедельник, 13 октября, 2025
Депутат Говырин рассказал, кому повысят пенсии уже в ноябре

Алексей Самохин
Freepik AI

В ноябре 2025-го Социальный фонд РФ запустит плановый пересмотр пенсионных выплат. Увеличение затронет граждан преклонного возраста после 80 лет, инвалидов первой группы, авиационных специалистов и шахтёров. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по МСП Алексей Говырин.

Кому удвоят фиксированную часть

«Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер с начала 2025 года составляет 8 907,70 рубля, а после удвоения — 17 815,40 рубля. Дополнительно к этому начисляется надбавка за уход — 1 314 рублей, проиндексированная с февраля на 7,3%. Аналогичное правило действует для инвалидов I группы, независимо от возраста: удвоение фиксированной части и ежемесячная компенсация в том же размере», — пояснил парламентарий.

Если получатель пенсии живёт в местности с районным коэффициентом, финальная сумма возрастёт в 1,15-1,9 раза.

«В результате житель северного региона после 80 лет может получить прибавку свыше 10 тыс. рублей», — уточнил депутат.

Льготники из авиации и угольных шахт

Для авиаторов и угольщиков пересчёт происходит ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре, напомнил Говырин.

«Доплата зависит от вредности и продолжительности спецстажа. Минимальный стаж для мужчин — 25 лет, для женщин — 20. За каждый год сверх нормы начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75-85% от прежнего оклада. В ноябре 2025 года выплаты в этой категории вырастут на 2-5% за счет применения инфляционного коэффициента 1,076», — рассказал он.

Процедура пересчёта основывается на информации из ЕГИССО и трудовой книжки. Дополнительные справки предоставлять не требуется. Средняя прибавка достигнет 1 500 — 3 000 рублей.

Что изменилось для федеральных льготников

Помимо этого, с начала текущего года выросли ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, отметил депутат.

«Индексация на 9,5% довела средний размер ЕДВ до 4 191 рубля, а с учетом набора социальных услуг (в натуральном выражении) — до 3 580 рублей», — уточнил он.

Работающим пенсионерам с 2025-го вновь производится годовая индексация страховой пенсии. После завершения трудовой деятельности все накопившиеся индексации учтут автоматически, и выплата назначается уже целиком, без визитов в СФР.

«В итоге сумма пенсии после перерасчета может заметно увеличиться, особенно если человек работал несколько лет подряд без индексации», — подчеркнул Говырин.

Как проверить свою доплату

В среднем по стране прожиточный минимум пенсионера в 2025-м закреплён на отметке 15 250 рублей, напомнил парламентарий.

«Тем, чья пенсия не достигает этой суммы, назначается федеральная социальная доплата. Проверить размер своей надбавки можно в личном кабинете на портале «Госуслуг» или через сайт Социального фонда России. Механизм перерасчета не требует подачи заявлений — все данные поступают в СФР автоматически, что позволяет начислить надбавки без задержек», — резюмировал депутат.

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Новости России

Черноморский флот объяснил «всплытие» подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

В сообщении ЧФ поясняется, что проход через Ла-Манш в надводном положении является обязательным требованием международных правил.
Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.

Последние новости

В 2025 году в Рязанской области заменят 5 электропоездов, срок службы которых достиг 38 лет

Рязанцы сообщили, что недовольны состоянием электропоездов, которые работают на направлении Рязань-1 – Сасово.

Юные исполнители прошли слепые прослушивания шоу «Голос дети» на Первом канале

В пятницу, 10 октября, на Первом канале состоялся очередной эфир популярного вокального конкурса «Голос дети». Как мы уже рассказывали, этап слепых прослушиваний успешно преодолели две участницы из Рязани — Алина Арчакова и Виктория Захарова.

Светофор в центре Рязани отключили до 15 октября из-за ремонтных работ на теплосети

Администрация Рязани пояснила, что светофор отключили из-за ремонтных работ на теплосети.

Четыре превышения ПДК сероводорода и одно оксида азота выявили за неделю в Рязани

С 6 по 12 октября в Рязани проводился мониторинг атмосферного воздуха.

Командир полка «Ахиллес» признал серьезную проблему с пьющими военными в ВСУ

Об этой болезненной теме 13 октября открыто высказался Юрий Федоренко, возглавляющий полк беспилотных систем «Ахиллес».

Хазанов распродал квартиры и дома в столице на 706 миллионов рублей — SHOT

С раннего утра интернет пестрит новостями о Геннадии Хазанове. Появились сведения, что знаменитый артист распрощался почти со всей своей недвижимостью на территории России.

В Пронском районе выявили нарушения в работе артезианской скважины

Проверка показала, что артезианская скважина в Орловском сельском поселении работала с нарушениями.

Полицейские изъяли 60 литров нелегального алкоголя в Рязанской области за выходные

Было составлено 12 административных протоколов в отношении иностранных граждан

Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

Стало известно, что 12 октября прекратились масштабные поисковые мероприятия с привлечением добровольцев. Операцию будут вести исключительно профессиональные спасательные бригады.

Карина Разумовская, Ирина Пегова и Павел Трубинер сыграют в новом детективе «Здесь все свои»

В дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее тело.

Европейцы нашли лазейку для кражи российских денег

Брюссель разработал механизм, который позволит изъять замороженные российские средства и направить их на финансирование Киева.

Солнце атакует: составлен прогноз магнитных бурь на 13-19 октября

Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться утром 14 октября.

Движение автомобилей перекроют на три дня на железнодорожной станции Рыбное

Мероприятия направлены на обеспечение безопасности.

Сараевские рыбоводы завоевали 20 золотую медаль на агропромышленной выставке

Директор рыбхоза отметил, что эта награда стала результатом слаженной работы всего коллектива и стимулом для дальнейшего развития.

Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области за неделю снизилась на 12,5%

В рамках продолжающейся кампании против гриппа было привито 41,9% взрослых от запланированного числа и 65,9% детей.