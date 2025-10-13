В ноябре 2025-го Социальный фонд РФ запустит плановый пересмотр пенсионных выплат. Увеличение затронет граждан преклонного возраста после 80 лет, инвалидов первой группы, авиационных специалистов и шахтёров. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по МСП Алексей Говырин.

Кому удвоят фиксированную часть

«Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер с начала 2025 года составляет 8 907,70 рубля, а после удвоения — 17 815,40 рубля. Дополнительно к этому начисляется надбавка за уход — 1 314 рублей, проиндексированная с февраля на 7,3%. Аналогичное правило действует для инвалидов I группы, независимо от возраста: удвоение фиксированной части и ежемесячная компенсация в том же размере», — пояснил парламентарий.

Если получатель пенсии живёт в местности с районным коэффициентом, финальная сумма возрастёт в 1,15-1,9 раза.

«В результате житель северного региона после 80 лет может получить прибавку свыше 10 тыс. рублей», — уточнил депутат.

Льготники из авиации и угольных шахт

Для авиаторов и угольщиков пересчёт происходит ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре, напомнил Говырин.

«Доплата зависит от вредности и продолжительности спецстажа. Минимальный стаж для мужчин — 25 лет, для женщин — 20. За каждый год сверх нормы начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75-85% от прежнего оклада. В ноябре 2025 года выплаты в этой категории вырастут на 2-5% за счет применения инфляционного коэффициента 1,076», — рассказал он.

Процедура пересчёта основывается на информации из ЕГИССО и трудовой книжки. Дополнительные справки предоставлять не требуется. Средняя прибавка достигнет 1 500 — 3 000 рублей.

Что изменилось для федеральных льготников

Помимо этого, с начала текущего года выросли ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, отметил депутат.

«Индексация на 9,5% довела средний размер ЕДВ до 4 191 рубля, а с учетом набора социальных услуг (в натуральном выражении) — до 3 580 рублей», — уточнил он.

Работающим пенсионерам с 2025-го вновь производится годовая индексация страховой пенсии. После завершения трудовой деятельности все накопившиеся индексации учтут автоматически, и выплата назначается уже целиком, без визитов в СФР.

«В итоге сумма пенсии после перерасчета может заметно увеличиться, особенно если человек работал несколько лет подряд без индексации», — подчеркнул Говырин.

Как проверить свою доплату

В среднем по стране прожиточный минимум пенсионера в 2025-м закреплён на отметке 15 250 рублей, напомнил парламентарий.