В ноябре 2025-го Социальный фонд РФ запустит плановый пересмотр пенсионных выплат. Увеличение затронет граждан преклонного возраста после 80 лет, инвалидов первой группы, авиационных специалистов и шахтёров. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по МСП Алексей Говырин.
Кому удвоят фиксированную часть
Если получатель пенсии живёт в местности с районным коэффициентом, финальная сумма возрастёт в 1,15-1,9 раза.
Льготники из авиации и угольных шахт
Для авиаторов и угольщиков пересчёт происходит ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре, напомнил Говырин.
Процедура пересчёта основывается на информации из ЕГИССО и трудовой книжки. Дополнительные справки предоставлять не требуется. Средняя прибавка достигнет 1 500 — 3 000 рублей.
Что изменилось для федеральных льготников
Помимо этого, с начала текущего года выросли ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, отметил депутат.
Работающим пенсионерам с 2025-го вновь производится годовая индексация страховой пенсии. После завершения трудовой деятельности все накопившиеся индексации учтут автоматически, и выплата назначается уже целиком, без визитов в СФР.
Как проверить свою доплату
В среднем по стране прожиточный минимум пенсионера в 2025-м закреплён на отметке 15 250 рублей, напомнил парламентарий.
