Денис Арапов покидает пост пресс-секретаря рязанского губернатора

Денис Арапов уходит с поста пресс-секретаря Рязанской области. Об этом он сообщил в своём telegram-канале 11 мая.

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Подводя итоги работы он отметил, что команда Любимова работала для того чтобы у рязанцев было больше поводов гордиться.

— Мы искренне проповедовали то, что делали и качественно делали то, что проповедовали! Мы стояли на посту и не сдали позиции, — пишет он он.

По словам Арапова, сейчас Рязанская область — это активно развивающийся и комфортный для жизни регион.

— Спасибо моему самому лучшему руководителю, Николаю Викторовичу Любимову, за мудрость, титаническую выдержку, знания, за человечность и остроумие. Спасибо всем коллегам за эффективную работу и понимание. Отдельная благодарность всему журналистскому сообществу за поддержку и уникальный опыт, — добавил он.

Напомним, 11 мая Николай Любимов заявил о том, что не будет переизбираться на новый губернаторский срок. В этот же день выходец из Саратова Павел Малков назначен врио губернатора Рязанской области.