Денис Арапов покидает пост пресс-секретаря рязанского губернатора

Денис Арапов уходит с поста пресс-секретаря Рязанской области. Об этом он сообщил в своём telegram-канале 11 мая.
Подводя итоги работы он отметил, что команда Любимова работала для того чтобы у рязанцев было больше поводов гордиться.
По словам Арапова, сейчас Рязанская область — это активно развивающийся и комфортный для жизни регион.
Напомним, 11 мая Николай Любимов заявил о том, что не будет переизбираться на новый губернаторский срок. В этот же день выходец из Саратова Павел Малков назначен врио губернатора Рязанской области.