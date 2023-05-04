«День Победы-2023»: программа праздничных мероприятий в Рязани

Администрация Рязани опубликовала программу праздничных мероприятий Дня Победы в 2023 году.

Утренняя часть мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начнется с традиционной церемонии возложения цветов и гирлянд Воинской славы на Площади Победы.

В 11.00 в Кремлевском сквере начнутся народные гуляния «Парк Победы», в программе которых – концертная программа, театрализация, фронтовая каша и атмосфера военного времени, переданная зрителю в деталях.

Площадь перед КДЦ «Октябрь» в 12.00 превратится в фронтовую поляну, где пройдет праздничный концерт.

На улице Почтовой жители и гости города в 13.00 познакомятся с рязанскими фронтовыми письмами времен Великой Отечественной войны на выставке и фронтовой поляне с участием артистов.

В 13.00 на Соборной площади будет дан старт мобильным фронтовым бригадам, которые проследуют по основным улицам города.

В 14.00 в Лесопарке пройдет патриотический фестиваль «Победный май» с концертом-воспоминанием, полевой кухней, фотозонами и мастер-классами для детей.

Солотча в 15.00 порадует жителей города тематическим мероприятием –концертом «В память о Победе».

Зеленый театр ЦПКиО в 17.00 встретит гостей фестивалем «Песни Победы», где будут исполнены лучшие патриотические композиции всех времен.

В 18.00 на площади перед ДК «Приокский» пройдет концертная программа «весна на клавишах Победы», посвященная 140-летию со дня рождения рязанского композитора А.В. Александрова.

Вечерняя общегородская программа начнется на площади Победы в 17.40 встречей батальона курсантов, прибывших с парада в Москве, и продолжится хором отцов и сыновей в 18.20. Здесь же, в 18.55 пройдет Всероссийская «Минута молчания». А в 22.00 состоится праздничный фейерверочный показ.