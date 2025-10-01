Среда, 1 октября, 2025
Дело о взятке в размере 20 миллионов рублей госслужащему в Рязани передано в суд

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв подписал обвинительное заключение по уголовному делу против 52-летнего мужчины, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

По данным следствия, осенью 2024 года обвиняемый помог передать взятку в размере 20 миллионов рублей от представителя коммерческой компании должностному лицу, которое ранее занимало государственную должность в Рязанской области.

Взятка предназначалась за содействие в реализации строительных проектов по муниципальным заказам, а также за заключение новых договоров на строительство объектов, имеющих важное социальное значение.

Фигурант, выступая в роли посредника, получил указанную сумму от представителя фирмы и был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

Уголовное дело передано в Советский районный суд города Рязани для дальнейшего рассмотрения.

Новости России

Адская ночь на Украине: российские войска нанесли массированный удар

Первые сообщения о баллистике со стороны границы поступили около 01:57, и уже через несколько минут раздался первый взрыв.
Новости России

Русской Одессе быть! Битва за город решит исход СВО — эксперты

Альянс намерен цепляться за «жемчужину у моря», поскольку выход Украины к Чёрному морю является основой её политической и экономической значимости.
Общество

На Земле началась магнитная буря

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.

Российские «Искандер» и «Герани» сожгли целую колонну ВСУ

После удара возникло объёмное возгорание, что привело к детонации беспилотников.

Врач Прокофьев рассказал, кому угрожает вирус Коксаки

По словам Прокофьева, поскольку энтеровирусы чаще всего поражают именно детские коллективы, заболеванию наиболее подвержены дети.

Британская компания отправит на Украину дроны-камикадзе, способные атаковать несколько областей РФ

SkyShark по сути представляет собой летающую авиабомбу с реактивным двигателем.

На Солнце зафиксированы две мощные вспышки класса М

Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Когда облака этой плазмы достигают Земли, они провоцируют магнитные бури.

К 2026 году в Рязанской области планируют увеличить прожиточный минимум

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда на душу населения составит 16 856 рублей, что на 1074 рубля больше текущего показателя.

Магнитные бури возобновились на фоне увеличения скорости солнечного ветра

С 16:00 возобновились магнитные бури, которые сейчас оцениваются в диапазоне G1-G2

Стартовало голосование за лучшую управляющую компанию по итогам третьего квартала 2025 года

Рейтинг управляющих компаний, основанный на результатах голосования, будет опубликован 25 октября.

Интерактивная карта субботников разработана в Рязани

Общегородские субботники запланированы 4, 11, 18 и 25 октября. Будет проводиться ликвидация несанкционированных свалок, спил сухих деревьев, уборка улиц, дворов и общественных территорий.

Овощи, произведенные на предприятии в Рыбновском районе, проверят на пестициды

Отобраны пробы моркови, капусты, картофеля, свеклы и салата для определения остаточного количества пестицидов и нитратов.

На 100-м году жизни скончался участник ВОВ, почетный гражданин Рязанской области Александр Осипов

Александр Осипов был ровесником Сасово и прошёл через суровые годы войны, проявляя стойкость и мужество поколения победителей.

Зарплата на рязанских агропредприятиях за год выросла более чем на 20%

В девяти предприятиях средняя зарплата свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Системы оповещения охватывает 75,8% населения Рязанской области

Всего в Рязани функционируют 110 точек оповещения, а по всей области система охватывает 27 муниципальных образований (75,8% жителей региона).

Несколько домов и детская поликлиника останутся без воды 2 октября

Подача воды будет прекращена с 09:30 до 16:30.

В администрации Рязани прошло заседание антитеррористической комиссии

Основной темой обсуждения стала деятельность по повышению защищенности информационной инфраструктуры города Рязани от неправомерных воздействий.

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.