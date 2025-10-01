Дело о взятке в размере 20 миллионов рублей госслужащему в Рязани передано в суд

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв подписал обвинительное заключение по уголовному делу против 52-летнего мужчины, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

По данным следствия, осенью 2024 года обвиняемый помог передать взятку в размере 20 миллионов рублей от представителя коммерческой компании должностному лицу, которое ранее занимало государственную должность в Рязанской области.

Взятка предназначалась за содействие в реализации строительных проектов по муниципальным заказам, а также за заключение новых договоров на строительство объектов, имеющих важное социальное значение.

Фигурант, выступая в роли посредника, получил указанную сумму от представителя фирмы и был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

Уголовное дело передано в Советский районный суд города Рязани для дальнейшего рассмотрения.