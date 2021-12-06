Дело липецкого педофила передано в суд

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней, а также уклонении от административного надзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обвиняемый, отбыв почти десятилетний срок за преступление, в том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, в 2020 году с помощью различных мессенджеров вел активную переписку с 11-летней дочерью своей знакомой. Достоверно зная о её малолетнем возрасте, с целью пробуждения у нее интереса к отношениям полов на протяжении нескольких месяцев направлял школьнице фото и видеоматериалы порнографического содержания, в том числе с изображением детей, добиваясь от неё интимных фото. В июле 2020 года, пригласив школьницу в гости, обвиняемый воспользовался её беспомощным состоянием и совершил изнасилование.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Липецкой области.

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С целью избежать уголовной ответственности фигурант, имея непогашенную судимость, самовольно оставил место жительства и скрылся от следствия, покинув территорию Липецкой области, в связи с чем был объявлен в розыск. В декабре 2020 года он был задержан сотрудниками полиции на территории бывшего садоводческого товарищества в Туапсинском районе Краснодарского края.

Действия фигуранта, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, следователем квалифицированы по ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч. 5 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом в отношении лица, не достигшего 14-летнего), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, пп. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних и с их изображениями с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)), ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства в целях уклонения от административного надзора).

На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину в совершении преступления не признал, выдвинув версию о непричастности. Его доводы проверены в ходе расследования уголовного дела и опровергнуты собранными доказательствами, в основе которых материалы оперативно-разыскной деятельности, показания свидетелей и результаты судебных экспертиз.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.