Что посмотреть в кинотеатрах Рязани на этой неделе: обзор фильмов

Эта неделя порадует всех любителей кино, так как в местных кинотеатрах представят несколько замечательных фильмов для зрителей любых возрастов.

Финист. Первый богатырь(6+)

Фильм рассказывает о похождениях Финиста Ясного Сокола — самого удалого и смелого богатыря из Белогорья. Он не только сильный и ловкий, но и невероятно красивый, на которого все обращают внимание. Однако, будучи горделивым и самоуверенным, Финист иногда отказывается от подвигов, если считает их скучными. Он решает отправиться в захватывающее путешествие в восточные земли, где осознает, что одному справиться с трудностями не так-то просто. Фильм, который длится 2 часа 17 минут, обещает вызвать интерес не только у детей благодаря своей яркости, динамичному сюжету и множеству событий, но и у взрослых – благодаря качественному юмору и великолепному актерскому составу.

Домовёнок Кузя (6+)

Юный домовенок Кузя сбегает из плена Бабы-Яги и попадает в квартиру девочки Наташи. Теперь Кузе предстоит найти свой волшебный сундучок, который исполняет желания, а в этом ему помогают как Наташа, так и ворчливый домовой Нафаня. Фильм является ремейком знаменитого советского мультфильма, но это не значит, что зритель не увидит чего-то нового. Ведь на экране можно будет увидеть уникальное сочетание реальных съемок и анимационных персонажей с современным сюжетом.

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Волшебник изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича (6+)

В этой увлекательной истории девочка Элли и ее верный пес Тотошка попадают в страну Жевунов после того, как злая колдунья Гингема наслала на них заклятие. Элли, вместе с потрясающими новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправляется по саммой знаменитой дороге в мире, чтобы найти могущественного Волшебника в Изумрудном городе, который поможет ей исполнить все мечты и вернуться домой. Зрителей ждет очень красочная история с множеством эффектных локаций, колоритными персонажами и вставки с приятной анимацией.

Иван Царевич и Серый Волк-6 (6+)

Многим любимые герои вновь отправляются в приключения. Что же их ждет на это раз?

Иван и его верные друзья отправляются на волшебную выставку чудес, где могут узнать о лучших достижениях сказочного мира. Однако на пути к успеху много препятствий. Исполняющая желания Щука вдруг исчезает, и теперь нашим героям нужно исправлять ситуацию. Им предстоит встретиться с известными персонажами сказок, такими как Колобок, найти загадочную рыбу мечты и сразиться в смекалке с хитрым волшебником.

Василий (16+)

Главный герой, Василий, — скромный учитель ОБЖ из небольшого поселка Ковылкино. Его жизнь размеренна и спокойна. У Василия есть брат-близнец и, несмотря на их внешнюю схожесть, они совершенно разные. Брат оказывается замешан в опасных делах с мексиканским наркокартелем. Василий решает навестить родственника в Мексике, не подозревая, что его ждет масса приключений. На протяжении всей истории он сталкивается с угрозами местных бандитов и ревнивой мексиканской красавицей Бонитой, что добавляет сюжету яркий комедийный элемент. Василию придется применить свои знания и навыки на практике, чтобы помочь брату. В фильме ожидается много юмора и неожиданных сюжетных поворотов, которые сделают просмотр по-настоящему захватывающим.

Постучись в мою Тверь (16+)

Городская модница и любительница красивой жизни Алиса направляется в Тверь, чтобы получить земельный участок на одном из местных хозяйств. Однако собственник Сергей, славящийся своим угрюмым нравом, отказывается уступить, несмотря на все её хитрости. Алиса не намерена сдаваться и решает преодолеть все трудности нелегкой жизни в деревне. Сможет ли она убедить Сергея изменить свое решение и заполучить земельный участок? Это и предстоит узнать.

Ветер крепчает (12+)

Фильм великого Хаяо Миядзаки можно будет посмотреть на большом экране 22 января в 20:15 в кинотеатре Формула Кино (Виктория Плаза).

Мальчик по имени Дзиро мечтает о путешествиях по воздуху и изящных самолетах, которые могут мчаться быстрее ветра. Однако стать пилотом ему не суждено — с самого рождения у него близорукость. Тем не менее, Дзиро не отказывается от своей мечты о небесах, он начинает разрабатывать концепцию идеального самолета и со временем достигает статуса одного из ведущих авиаконструкторов в мире. На своем пути к успеху он встретит множество увлекательных личностей, станет свидетелем Великого землетрясения в Токио и жестоких конфликтов, а также найдет любовь всей своей жизни — удивительную Наоко.

Охота на воров-2: Пантера (18+)

Большой Ник вновь отправляется на охоту. На этот раз его цель расположена в Европе: Донни теперь встраивается в хитрый и непредсказуемый мир воров и драгоценностей, а также имеет связь со знаменитой мафией «Пантера», с которой замышляет грандиозное ограбление самой крупной алмазной биржи в мире.

Четыре четверти (16+)

Маша, переехавшая в столицу из Санкт-Петербурга, надеется тихо провести последний год в физмат-школе и получить золотую медаль. Однако, неожиданная любовь, с которой она не в силах справиться, нарушает все ее замыслы. Её избранник — Женька, одноклассник и талантливый молодой скульптор. В дополнение к этому, у Маши появляются новые друзья и противники, а также разнообразные семейные отношения, которые влияют на её жизнь в школе. Полностью доверяя своему удивительному возлюбленному, идеалисту и максималисту, она решает следовать за ним и стремится совместно построить непростую, но увлекательную жизнь, не дожидаясь окончания школы. Фильм рассказывает о реальных и живых людях, которые влюбляются, ошибаются, мечтают и переживают. Да, мы все далеки от идеала, но в любой сложной ситуации всегда существует выход — главное, чтобы была готовность его искать.

Холоп. Великолепный век (12+)

Мете — избалованный стамбульский богатей, чья жизнь состоит из бесконечных вечеринок, расточительных трат на деньги отца и полного игнорирования ответственности. После одной из своих выходок, терпение его отца иссякает, и он решает обратиться к психологу, использующему шоковые методы. Вместо погружения в русскую деревню XIX века, Мете оказывается в османском XVI веке и пробуждается в роли конюха в замке у вельможи времен султана Сулеймана.

Теперь ему предстоит выживать в эпоху, полной опасностей и испытаний, и именно здесь он научится ценить жизнь и понимать истинные ценности, которые были далеки от его прежнего существования.

Присутствие (18+)

Психологический триллер Стивена Содерберга прекрасно подойдёт тем, кто любит испытывать свои нервы. Ребека, Крис и их дети Тайлер с Хлоей — это типичная семья, сталкивающаяся с привычными проблемами. После переезда в новый дом все они начинают ощущать нечто сверхъестественное.

Питомец Юрского периода. Возвращение домой (6+)

Волшебный проход в мир динозавров переносит к нам малыша Спайка, что не может остаться незамеченным для эгоистичных кинематографистов. Они намерены использовать Спайка для достижения своих амбициозных целей, надеясь на получение известности и финансовой выгоды. Однако к счастью, об этом становятся осведомлены юные Итан и Мэдисон. Брат и сестра должны вернуть Спайка обратно домой и защитить секретный портал от злодеев, стремящихся его заполучить. Впереди их ждут множество динозавров и захватывающих приключений.