Что можно, а что не рекомендуется делать в постные дни?

В жизни каждого православного христианина пост — совершенно особая пора. Это время дается верующим для физического и духовного очищения, максимально возможного отрешения от мирских дел и общения с Богом.

- Реклама -

Важная составляющая постных дней — воздержание от определенных видов пищи и увеселений. Но этим вовсе не исчерпываются ограничения, предписанные церковными традициями и уставом. Об особенностях и мало известных тонкостях идущего сейчас Великого поста мы поговорим в этом небольшом обзоре.

Совладать со страстями

Все 48 дней Великого поста, ( в 2022 году он начался 7 марта) готовят верующего к главному празднику – Пасхе, которая нынешней весной выпадает на 24 апреля.

- Реклама -

Согласно церковному уставу, принципиально важно во время Великого поста причащаться, исповедоваться и молиться. Также верующим положено регулярно посещать храмы, отказываться от увеселительных мероприятий Супругам рекомендовано воздерживаться от плотских радостей и отказаться от интимной близости. чтобы научиться совладать со своими страстями и желаниями и чтобы настроить свой ум на молитву. Но плотское воздержание может быть только по обоюдному согласию мужа и жены, ведь далеко не всегда постятся оба. Таким образом, если ребенок все-таки был зачат в Великий пост, ни в коем случае нельзя считать его в чем-то ущербным или переживать о влиянии дня его зачатия на его судьбу.

Правила с оговорками

Однако, священнослужители считают, что: соблюдать Великий пост (по крайней мере его гастрономическую часть) всем без исключения нельзя. Перед тем ,как решиться на достаточно серьезные ограничения обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

От строгих правил поста, даже если речь идет о глубоко верующем человеке, можно отступить беременным и кормящим женщинам, пожилым , детям, а также людям с различными хроническими и тяжелыми заболеваниями, такими как, например, диабет, рак, болезни желудочно-кишечного тракта.

Кроме состояния здоровья причиной включения мяса в рацион могут стать командировка или экспедиция, питание в спецучреждении– в больнице или тюрьме. В таком случае нужно помнить, что гастрономический пост – это лишь помощь человеку в его борьбе со страстями, а главный пост – духовный.

Часто священники вспоминают слова старцев: «Вы хоть мясо постом ешьте, только друг друга не ешьте».

Эти слова вовсе не благословение к употреблению мяса. Они всего лишь призывают тех, кто по тем или иным причинам нарушает пост, не отчаиваться, и обратить внимание на свои духовные движения, не раздражаться, а учиться относиться к окружающим с любовью.

Стоит отметить, что у духовенства и мирян строгость соблюдения правил будет разная,. Также необходимо помнить, что, те, кто только начинает следовать этой православной традиции, должен осваивать новые правила постепенно, а миряне могут облегчать свой пост по благословлению священника.

Борьба с искушениями

Церковный устав предписывает отказаться от пищи животного происхождения: мяса, молока, постного масла, рыбы, яиц и вина.

В понедельник, по пятницам и средам стоит выбрать «сухоядение» (пища не варится и не жарится), которое предполагает употребление в пищу хлеба, фруктов, овощей, воды и компотов. Во вторник и четверг разрешается горячая пища без масла, в субботу и воскресение – пища с растительным маслом. При этом в понедельник первой недели рекомендуется полное воздержание от пищи, а в Великую пятницу – до выноса Плащаницы.

Но и у этих канонов есть исключения. Например, в дни праздников Благовещение и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) разрешается есть рыбу. В Лазареву субботу, накануне Вербного воскресенья, – рыбную икру.

Отказываясь от тех или иных продуктов, верующий человек учится воздержанию, навыку справляться со своими желаниями, который необходим не столько за столом, сколько вообще в жизни.

Но помимо гастрономических, есть еще немало искушений в жизни современного христианина – это и лишенный духовного наполнения сёрфинг в интернете, просмотр развлекательных шоу и сериалов, ссоры с окружающими. Помните, что Великий пост – благодатное время для того, чтобы постараться хоть немного приблизить свой образ жизни к данным Христом заповедям.

Пасха уже близко

Готовиться к Воскресению Христову верующие начинают за неделю, которая называется Страстной. Каждый ее день описан в Евангелии и имеет особое значение.

В Великий понедельник принято вспоминать патриарха Иосифа, проданного в рабство собственными братьями, который является прообразом страдающего Иисуса. В народе также считается нужным сделать в доме генеральную уборку в знак очищения не только души и мыслей, но и окружающего.

В Великий вторник полагается вспомнить обличение Христом фарисеев и книжников, а в Великую среду скорбеть о предательстве Иисуса Иудой.

Далее идет Великий или «Чистый» четверг. Он считается днем совершения первого таинства причащения. В него принято вспоминать последнюю трапезу Иисуса с ближайшими учениками, во время которой было установлено таинство Евхаристии, предсказано предательство одного из учеников и будущие судьбы христианской церкви и всего мира. Верующие в этот день должны исповедаться и причаститься.

В Великую пятницу вспоминают о суде и распятии Иисуса. . В этот день предписан самый строгий пост, до окончания богослужебного чина погребения Плащаницы Иисуса вкушать нельзя абсолютно ничего.

В Великую субботу вспоминают о погребении Христа, «сошествии его душою во ад и возвещении пребывавшим там победы над смертью». В народе этот день называется «днем тишины». Нужно посетить церковь, осветить куличи и яйца и ждать главный праздник – Воскресение Христово.