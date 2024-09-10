Вторник, 10 сентября, 2024

Что известно о ночной атаке беспилотников на Москву и регионы РФ

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

В ночью на 10 сентября на территорию Москвы и ряда других регионов Российской Федерации была предпринята массированная атака беспилотников. Подробности сообщает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что с 02:32 началась серия атак беспилотников на столичный регион. В ходе ночных событий были зафиксированы поражения нескольких объектов.

В Московской области, как сообщил губернатор Андрей Воробьев, силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Особое внимание привлекли инциденты в Раменском. Пострадали несколько многоквартирных домов. В районе Спортивного проезда произошел пожар в квартирах на 11-12 этажах, в результате которого погиб 9-летний ребенок. На месте трагедии работают экстренные службы, организован штаб. Еще один беспилотник поразил дом на улице Высоковольтная, повредив квартиру на 9-м этаже, один человек получил ранения. Эвакуированные жители размещены в пунктах временного пребывания.

Последствия падения обломков сбитого дрона устраняются в районе аэропорта Жуковский. В Троицком административном округе Москвы осколки беспилотника повредили частное домовладение.

В Брянской области силы ПВО за ночь уничтожили 59 беспилотников, пострадавших и разрушений не зафиксировано. В Тульской области два дрона были сбиты, обломки упали на объект топливно-энергетического комплекса, жертв нет. В Липецкой области сообщается о подавлении нескольких БПЛА, точное количество не уточняется.

В Калужской области ПВО сбили семь беспилотников в нескольких районах, жертв и разрушений также не зафиксировано.

В аэропортах Москвы — Шереметьево, Домодедово и Жуковском — зафиксированы задержки и отмены рейсов.

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