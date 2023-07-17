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ЧП на Крымском мосту 17 июля: что известно

7info

Во время ЧП на Крымском мосту утром 17 июля погибли супруги из Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края остановлено движение по Крымскому мосту. Об этом рано утром сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.

По его словам, на месте работают сотрудники ответственных служб, предпринимаются меры для восстановления ситуации.

Аксёнов призвал жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок по мосту, для безопасности ездить по суше через новые региона.

— Крым обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами, на местных складах есть все необходимые запасы, — сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные власти.

Власти Крыма со ссылкой на компанию «Гранд Сервис Экспресс» сообщили о возможных изменениях в расписании поездов «Таврия», следующих на полуостров и обратно.

—… возможны изменения в движении поездов «Таврия», следующих в Крым и из Крыма, — говорится в сообщении.

ЧП на Крымском мосту 17 июля: что известно
Иллюстрация: https://t.me/rk_gov

В Минтрансе России сообщили, что со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Соответствующее сообщение появилось рано утром 17 июля в телеграм-канале ведомства.

По данным министерства, конструкции пролётов моста остаются на опорах, сообщение СМИ о повреждении опор моста Минтранс не подтвердил.

Обследование моста в эти минуты продолжается.

Телеграм-канал правительства Крыма опубликовал схему проезда на полуостров по наземному маршруту.

— Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме, — говорится в сообщении властей.

Сухопутный маршрут в Крым
Иллюстрация: t.me/rk_gov

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