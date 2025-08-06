Число жертв палёной чачи в Сочи увеличилось до пяти, восемь человек пострадали

В Сочи суррогатный алкоголь стал причиной гибели по меньшей мере пяти человек. Ещё восемь отравившихся находятся под наблюдением врачей, сообщает РЕН ТВ. Во всех случаях в крови пострадавших обнаружен смертельно опасный метанол. Чачу, произведённую в кустарных условиях, покупали на рынке. Продавцы уже задержаны.

Местные жители в шоке: они снимают, как полиция проводит обыски на торговых точках, изымает подозрительный товар и допрашивает продавцов.

Причина обысков известна теперь каждому туристу — массовое отравление поддельной чачей. По информации журналистов, в числе погибших — родственники Всеволода Орлова.

«Они поехали на природу, на шашлыки. Вчетвером выпили одну бутылку — по чуть-чуть на всех. Уже к вечеру пятницы всем стало плохо, впали в кому. Их увезли в реанимацию, где один за другим умерли», — рассказал Орлов.

Сначала умерла бабушка, потом дядя, следом — мама Всеволода. Другими жертвами стали Максим и Дарья Сметанины из Комсомольска-на-Амуре. Молодая семья приехала на отдых в Краснодарский край с двумя маленькими дочерьми. В последний день заехали на рынок за алкоголем и купили ту самую чачу. Выпили совсем немного — и почти сразу почувствовали себя плохо. Максим отвёз Дарью в больницу, а сам остался с детьми. Но вскоре и ему потребовалась срочная помощь. Оба родителя скончались.

«Это был первый раз, когда он повёз детей в Сочи, показать им море. Вот так закончилась поездка — у девочек не осталось ни отца, ни матери», — говорит брат Дарьи, Олег Неезжалый.

Во всех случаях анализы подтвердили отравление метанолом — веществом, смертельно опасным даже в малых дозах. Торговая точка, где продавался суррогат, работала не один день. Как только стало известно о возбуждении уголовного дела, продавцы попытались скрыть следы.

«Там устроили зачистку. Вывозили алкоголь, выносили со склада. Мыли керхером, убирали свои винные доски. Эти животные…» — эмоционально рассказал Всеволод Орлов.

Полицейские задержали двух продавщиц. На допросе местные жительницы признались: чачу они делали дома, в кустарных условиях.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и пытаются выяснить, сколько опасного алкоголя ещё может находиться в обращении. Эти данные могут помочь предотвратить новые отравления и спасти жизни тех, кто ещё не открыл приобретённую на отдыхе бутылку.