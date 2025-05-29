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Четыре беспилотника уничтожены над Рязанской областью ночью 29 мая

Алексей Самохин
Freepik AI
ПроисшествияГлавные новости

Четыре беспилотника уничтожены над Рязанской областью ночью 29 мая

Алексей Самохин

В ночь на 29 мая над Рязанской областью уничтожено четыре вражеских беспилотника. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России. 

По данным ведомства, всего в период с 20 часов 28 мая до 7 утра сегодняшнего дня над РФ сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 

Больше всего — 3-БПЛА — в Белгородской области. По четыре в Рязанской, Орловской областях и над Крымом. 

В Московской области — 3 БПЛА, 2 в Брянской и 1 в Тамбовской.

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