Четыре беспилотника уничтожены над Рязанской областью ночью 29 мая

В ночь на 29 мая над Рязанской областью уничтожено четыре вражеских беспилотника. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.

По данным ведомства, всего в период с 20 часов 28 мая до 7 утра сегодняшнего дня над РФ сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего — 3-БПЛА — в Белгородской области. По четыре в Рязанской, Орловской областях и над Крымом.

В Московской области — 3 БПЛА, 2 в Брянской и 1 в Тамбовской.