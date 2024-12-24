Чем заняться в Рязани в новогодние каникулы: коньки, грибы, усадьбы и вкусные угощения

Всего неделя – неделя, подумайте только! – остаётся до главного праздника страны – праздника, в котором сочлись волшебство, надежда и простое мирское счастье от возможности разделить ещё один счастливый год с родными и близкими. Праздника, к которому невозможно относиться с равнодушием, праздника, которого все мы ждём с трепетом и волнением. Новый год всегда обещает быть масштабным и красочным, переливающимся тысячами огоньков гирлянд на улицах города, фасадах домов и в окнах квартир, но…

Давайте представим, что вот он, уже пришёл, хрустя снегом под ногами, и что же делать теперь? Как разнообразить свой досуг, когда куранты уже отгремели, а впереди ещё целая неделя отдыха со всем её простором возможностей для расслабления и активностей? Редакция 7info в преддверии наступления новогодних торжеств 2025 составила подборку, в которой однозначно найдутся мероприятия и места для ценителей совершенно разных видов досуга! Давайте же спланируем собственное новогоднее приключение, в котором будут и музыка, и фейерверки впечатлений, и, конечно же, еда!

Встретить сказочных персонажей в Усадьбе Трубиных

В Новый год неизменно хочется сказки. Так что по-настоящему счастливым совпадением можно назвать то, что буквально в 60 км от Рязани, в селе Деулино, уютно расположился островок русских народных преданий с их фольклорными героями и уникальной и вместе с тем такой родной эстетикой. Музей Бабы Яги и деревянного зодчества, возведённый руками творческой и однозначно талантливой семьи, будет работать и в праздничные дни. А значит любой желающий сможет полюбоваться всевозможными сказочными персонажами, колдунами, драконами и другими фантастическими существами, воссозданными во впечатляющих размерах из дерева, бетона и металла.

Локация придётся по душе как детям, что наверняка с большим энтузиазмом будут разглядывать причудливых существ и строения, так и взрослым, желающим погрузиться в фэнтезийный мир и ценящим ремесленные произведения искусства.

Адрес: ул. Лесная, д.145, Деулино;

Время работы: с 11:00 до 17:00 с пятницы по воскресенье;

Стоимость: 150 – 300 руб. Однако с нового года ожидается повышение цен, актуальную информацию можно отслеживать в паблике музея во ВКонтакте.

Вот такие чудеса! Фото из группы Усадьба Трубиных в Деулино

Покорить «Снежный путь»

Разумеется, чтобы окунуться с головой в чудесатые и магические истории, не обязательно выезжать за черту города. Достаточно не планировать ничего на 4-6 января, чтобы отправиться в «Снежный путь к Новому году» (0+) вместе с Рязанским дворцом молодёжи.

В 11:00 и 13:00 соответственно зрители столкнутся в тихом зимнем лесу со Снегурочкой, что со всем перфекционизмом готовит особенный во всех отношениях праздник, однако, как это обычно и бывает, всё идёт не по плану. В спектакле, предусматривающем интерактивы, фотосессию с героями постановки и дискотеку, белокурая, морозная героиня будет вместе с гостями представления спасать Новый год от злопамятных Снежков, вознамерившихся спутать и разрушить все ее замыслы. Так кто же сможет исполнить желание прочувствовать дух волшебства лучше, чем главная красавица праздника? Таких не знаем.

Адрес: пл. 50-летия Октября, д. 1, Рязань;

Когда: 28 декабря и 4-6 января в 11:00 и 13:00;

Стоимость: 500 руб.

Покататься на коньках на главной хоккейной арене Рязани

Где есть Снежки, там и просто обязан быть лёд! Катание на коньках в предновогоднюю и новогоднюю пору – это уже даже не рекомендация, а традиция, пунктик в длиннющем списке праздничных дел, который непременно нужно отметить красивой галочкой. В Рязани крытых и открытых катков предостаточно, но если вы болеете за наш хоккейный клуб, идти нужно однозначно в «Олимпийский». Помимо того, что здесь вам могут предоставить коньки за неимением своих (важно: выдаются под денежный залог!), Дворец организовывает не только разовые катания, но и целые дискотеки на льду, а также поддерживает льготную систему продажи билетов для определенных групп граждан.

Словом, если акселей и тулупов, неожиданно выкрученных при попытке просто пройтись по улице, не хватает – милости просим!

Адрес: ул. Зубковой, д. 12 к. 2, Рязань;

Время: с 08:00 до 22:00

Стоимость: 150 – 400 руб.

Съездить в Касимов и посетить музей «Русский самовар»

Что ж, после активных танцев нужно не менее активно восстановить силы с помощью еды и напитков. Да и случается ведь иной раз так, что после особенно веселого сабантуя обнаруживаешь себя совершенно не в той локации, какой планировал, так что на сей раз мы отправляемся за чаем в Касимов. Музей «Русский самовар» прикроет свои двери на 31 и 1 число, но только для того, чтобы со 2 января и до самого конца праздников смело принимать посетителей в своём уютном, медно-позолоченном гнёздышке на традиционных чаепитиях! И даже этим дело не ограничивается. 4 января по предварительной записи можно будет посетить мастер-класс по приготовлению «Елатомской палочки» – десерта, что заиграет совершенно особенно с любимым вареньем светила русской поэзии и согревающим напитком из старинного самовара. Кроме того, учреждение сопряжено с Касимовским музеем колоколов, что особенно символично будет в преддверии Рождества.

Адрес: ул. Советская, д. 4, Касимов;

Время: с 10:00 до 17:00 с понедельника по воскресенье;

Стоимость: 50 – 300 руб.

Когда-то и нашей редакции удалось побывать в этом удивительном месте!

И, конечно, советует совместить поездку в музей с прогулкой по новогоднему Касимову. В этом году там удалось создать по-настоящему праздничную атмосферу!

Попробовать все блюда и напитки Рязанской ВДНХ

После того, как вдоволь напьешься вкуснейшего чая, непростительно не отведать чего-нибудь вкусненького! На десерт этот пункт не оставляем, ибо для чего ещё нужны новогодние каникулы, если не наесться вволю? Рязанская ВДНХ – лучшая локация для этого, безальтернативно! Согревающие в зимнюю стужу блюда найдутся на любой вкус и укус! Музей чая с чайной есть и здесь, ровно как и точно такое же заведение, но для сторонников противоположного лагеря – кофейного. А помимо этого: ресторан русской кухни, кафе «Городок» и аж два бара на выбор – иммерсивный «MIRRA» для любителей нестандартного и футуристичного и «Поэт» для ценителей творчества Сергея Есенина. Не оставит равнодушным и любого сладкоежку, впрочем, как и просто ностальгирующего по бабушкиной неповторимой выпечке человека, Пончиковая ГОСТ! Как вы могли заметить, совершенно особенное в своей эстетике и подходе к еде и напиткам заведение найдется практически на каждый из грядущих дней отдыха, так что почему бы не посетить их все и выбрать любимое?

Адрес: ул. Торговый городок, Рязань;

Время: индивидуально для павильонов;

Стоимость: аналогично.

Кроме ужина, можно ещё и яркую фотосессию запланировать. Фото из группы Новости Рязани 7info

Оказаться в «Некотором царстве…»

Как поётся в известной песне, пусть не новогодней, но вполне себе универсальной, «возвращайся, сделав круг». Насладившись гастрономическими изысками и физическими активностями, можно, пожалуй, снова перенестись в сказку, ибо разве может быть её мало в новогоднюю пору? Ещё одна локация, в которой оживают самые чудесные и захватывающие истории – развлекательный комплекс «В некотором царстве…». В котором, на самом деле, самым что ни на есть колдовским образом объединились все те детальки пазла идеального новогоднего отдыха. Здесь можно и совершить променад, наслаждаясь неповторимым антуражем, и покататься на коньках по застывшему озеру, одному из двух на территории, и вкусно пообедать в тематическом ресторане. Наконец, если захочется сбежать от городской суеты, «В некотором царстве» можно даже пожить. Детям будет предоставлен достаточный простор для выплескивания своей бесконечной энергии в верёвочном парке и на соответствующих площадках, в то время как взрослым наверняка по душе придутся Русские Бани. А обитатели местной фермы точно не оставят вас равнодушными!

Адрес: Солотчинское шоссе, 13-й километр, 25, Рязанский район;

Время: для прогулок – 08:00 – 23:00, ресторан – 11:00 – 23:00, гостиница – круглосуточно.

Стоимость: входной билет – 300 руб.

Наконец-то отыскать все «грибы с глазами»

Ну и наконец, неправильно было бы не упомянуть главную туристическую забаву – поиск скульптур «грибов с глазами», разбросанных по всей Рязани. Развлечение опционально для любого времени года, притом никогда не надоедает! И, что самое главное – совершенно бесплатно!

Гайд по развлечениям на новогодние праздники составила Полина Иманова