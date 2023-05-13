Чем опасны магнитные бури, объяснили геофизики

Магнитные бури могут привести к большим ошибкам для навигации, рассказал «Парламентской газете» доктор физико-математических наук, директор филиала геофизической обсерватории «Борок» Института физики Земли РАН Сергей Анисимов.

По словам геофизика, если магнитное поле планеты поменяется даже на один процент, возможны сбои в работе GPS, есть воздействие на связь, технологические системы.

Безусловно, магнитные бури оказывают влияние на здоровье человека, рассказала директор Института физики Земли имени Отто Шмидта РАН, доктор физмат наук Наталья Клеймёнова.

Изменение магнитного поля Земли сопровождается короткими колебаниями с периодами от единиц до десятков секунд. Их называют геомагнитные пульсации. При совпадении пульсаций с колебаниями сердца человека, он испытывает проблемы, самочувствие ухудшается.