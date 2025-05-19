Бывший депутат из Смоленска объяснил, зачем бежал за машиной сына Кадырова

Экс-депутат Смоленского горсовета Максим Баранов заявил «Газете.Ru», что бежал рядом с пикапом сына главы Чечни Адама Кадырова во время марш-броска на краповый берет, чтобы быстрее пройти дистанцию.
По его словам, он не гнался за автомобилем Dodge Ram, а следовал рядом. Собеседник издания уточнил, что хотел таким образом освятить мероприятие в соцсетях.
Бывший депутат подчеркнул, что сын Кадырова предложил подвезти его, но он отказался.
Баранов добавил, что спокойно реагирует на критику ролика.
Экс-депутат, который осенью ушел на фронт, опубликовал кадры 17 мая.
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