Бывший депутат из Смоленска объяснил, зачем бежал за машиной сына Кадырова

Экс-депутат Смоленского горсовета Максим Баранов заявил «Газете.Ru», что бежал рядом с пикапом сына главы Чечни Адама Кадырова во время марш-броска на краповый берет, чтобы быстрее пройти дистанцию.

По его словам, он не гнался за автомобилем Dodge Ram, а следовал рядом. Собеседник издания уточнил, что хотел таким образом освятить мероприятие в соцсетях.

«Затем со мной заговаривает лично Адам Кадыров, и у нас завязывается беседа. Я продолжал бег в комфортном темпе. Адам спокойно ехал. Мы сошлись полюсами скорости на время беседы», — отметил Баранов.

Бывший депутат подчеркнул, что сын Кадырова предложил подвезти его, но он отказался.

Баранов добавил, что спокойно реагирует на критику ролика.

Экс-депутат, который осенью ушел на фронт, опубликовал кадры 17 мая.