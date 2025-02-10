«Была недавно в Рязани, та же самая реакция»: Мизулина вновь высказалась проблемах с мигрантами

Глава лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина провела очередную встречу с молодёжью, на этот раз в Иркутске. На встрече вновь подняли тему мигрантов.
Вопрос общественнице задал один из присутствующих. Он спросил, как Мизулина относится Мигрантов. Глава лиги вспомнила, что недавно получила похожий вопрос на встрече в Рязани.
— А что, много вообще мигрантов в Иркутской области? Вот, зал зашумел сразу. Я была недавно в Рязани, та же самая была реакция зала, то есть абсолютное возмущение, — она.
Екатерина Мизулина отметила, что хочет, чтобы иностранцы, которые приезжают в Россию, соблюдали законы, а также говорили на русском языке и прилично себя вели.
Также Екатерина Мизулина добавила, что выступает за ужесточения законов для мигрантов. Тех, кто нарушает законы РФ, нужно, по её словам, отправлять домой раз и навсегда: