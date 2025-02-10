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Екатерина Мизулина, фото: t.me/ekaterina_mizulina
Общество

«Была недавно в Рязани, та же самая реакция»: Мизулина вновь высказалась проблемах с мигрантами

Валерия Мединская

Глава лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина провела очередную встречу с молодёжью, на этот раз в Иркутске. На встрече вновь подняли тему мигрантов.

Вопрос общественнице задал один из присутствующих. Он спросил, как Мизулина относится Мигрантов. Глава лиги вспомнила, что недавно получила похожий вопрос на встрече в Рязани.

— А что, много вообще мигрантов в Иркутской области? Вот, зал зашумел сразу. Я была недавно в Рязани, та же самая была реакция зала, то есть абсолютное возмущение, — она.

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Екатерина Мизулина отметила, что хочет, чтобы иностранцы, которые приезжают в Россию, соблюдали законы, а также говорили на русском языке и прилично себя вели.

— Чтобы наши граждане, коренные жители, чувствовали себя в безопасности, не боялись выходить из дома, как многие молодые девчонки, гулять спокойно по улицам из-за того, что боятся просто вот такого скопления мигрантов, — заявила общественница.

Также Екатерина Мизулина добавила, что выступает за ужесточения законов для мигрантов. Тех, кто нарушает законы РФ, нужно, по её словам, отправлять домой раз и навсегда:

— Раз и навсегда. То есть депортировать – подытожила глава Лиги безопасного интернета.

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