Мизулина высказалась о мигрантах и пообещала снова приехать в Рязань

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в телеграм-канале пост, посвящённый визиту в Рязань. По её словам, в нашем городе у неё была первая большая встреча с молодёжью в 2025 году.

Во время встречи в Рязанской филармонии поднимали самые разные вопросы. В том числе говорили о проблемах мигрантов. Мизулина считает, что контроль в этой сфере надо ужесточить. Она отметила, что во многом ситуация зависит от чиновников на местах, которые должны контролировать эту работу.

— К сожалению, зал не смог вместить всех желающих, поэтому в Рязань я обязательно приеду снова, — написала Екатерина.

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Фото и видео: t.me/ekaterina_mizulina