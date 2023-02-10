БСМП: три года работы на благо жителей Рязани

В марте 2020 года в Рязани открылась новая современная Больница скорой медицинской помощи. За три года в клинике была проделана колоссальная работа, главной целью которой было и остается качественное оказание медицинской помощи жителям нашего региона и других городов.

COVID-19

Почти сразу с момента открытия БСМП стала работать как один из крупнейших в регионе ковид-госпиталей. Все технические и кадровые ресурсы больницы были брошены на борьбу с пандемией, и лишь в августе 2020 года часть отделений клиники вернулись к плановой госпитализации. Окончательно «красная» зона БСМП закрылась только летом 2022 года – спустя 2,5 года после начала пандемии.

За это время в ковид-госпитале были спасены почти 9500 пациентов и проведено более 500 операций, в том числе родоразрешение беременным с COVID-19. Врачи неоднократно отмечали, что в больнице сложилась четкая система работы, каждый элемент которой служил главной цели – излечению зараженных коронавирусной инфекцией.

За труд и самоотверженность доктора БСМП неоднократно награждались почетными грамотами и благодарностями Правительства Рязанской области и Президента РФ.

ЭКСТРЕННАЯ И ПЛАНОВАЯ ПОМОЩЬ

Почти все отделения больницы оказывают экстренную помощь пациентам. Среди служб, работающих не только на плановую, но и на экстренную госпитализацию – клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, рентгеновское отделение, отделение неотложной хирургии, отделение острых хирургических заболеваний печени и поджелудочной железы, гнойная хирургия и сердечно-сосудистая хирургия, кардиологическое и нейрохирургическое отделения, анестезиолого-реаниматологическая служба, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, эндоскопическое, урологическое и гинекологическое отделения, а также неотложная и интенсивная терапии и травматологическое отделение.

Плановую медицинскую помощь оказывают отделения общей, реконструктивной и пластической хирургии, физиотерапевтическое отделение, ортопедическая служба, отделение магнитно-резонансной томографии.

В 2022 году мультидисциплинарный подход к лечению самых разных заболеваний сохранил здоровье почти 5500 пациентов: врачи провели 8304 операций, более 700 из которых – в рамках ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи).

СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДОСТУПНЫЕ КАЖДОМУ

Основной принцип работы клиники – грамотное соединение фундаментальных основ оказания медицинской помощи и современных технологий. В своей ежедневной практике врачи БСМП учитывают все последние открытия и тенденции, чтобы диагностическая, лечебная и профилактическая помощь была еще более эффективной.

Важную роль в этом играет высокотехнологичное оборудование, которым оснащена клиника. Так, в 2020 году в БСМП было открыто отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Гибридные операции предполагают совмещение двух подходов — «классического» (прямое воздействие с помощью хирургических инструментов под контролем глаза) и рентгенэндоваскулярного (дистанционное воздействие с помощью специальных приборов под рентгеновским контролем). Такая методика используется при проведении разных видов хирургических вмешательств. Новейший ангиограф позволяет осуществить объёмное отображение любых сосудов, диагностировать их изменения, а также проводить внутрисосудистые операции с возможностью трёхмерной визуализации. К его помощи прибегают врачи разных профилей, что позволяет обеспечить максимально качественную визуализацию исследуемых органов и операционного поля во время хирургических вмешательств.

В 2022 году в эксплуатацию также был введен аппарат эндоУЗИ. Он позволяет провести диагностику, сочетающую в себе эндоскопические и ультразвуковые функциональные возможности, и помогает при обследовании поджелудочной железы, пищевода, желудка, двенадцатиперстной, толстой и прямой кишки, лёгких и бронхов, жёлчного пузыря и жёлчевыводящих протоков. Кроме этого аппарат даёт возможность взять биопсию внутристеночных поражений верхнего отдела ЖКТ, образований в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке и соседних органах, оценить состояние лимфатических узлов. Заведующий эндоскопическим отделением Валерий Петрович Слободенюк отмечает, что это единственный в Рязани эндоскоп, который позволяет врачам взять пункцию при опухоли поджелудочной железы. С помощью такого устройства диагностические и лечебные возможности эндоскопического отделения БСМП значительно расширились.

Современные технологии внедряются в каждое направление работы клиники: так, в урологии для лечения мочекаменной болезни врачи используют мини-перкутанную нефролитотрипсию – операцию, проводимую в операционной, оснащенной рентгеном: через прокол в области поясницы длиной 1 см в полостную систему почки проводится инструмент. Камень под контролем зрения разрушается одним из доступных способов и удаляется наружу.

В целом, при выборе хирургического пособия, специалисты БСМП всегда отдают предпочтение малоинвазивным методам вмешательства, так как они позволяют минимизировать негативные воздействия на организм и снизить риск послеоперационных осложнений. 1/3 всех вмешательств в БСМП в прошедшем году выполнены эндоскопическим методом.

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В 2023 году в БСМП открылось отделение ревматологии – совершенно нового подразделения в структуре клиники. Отделение рассчитано на 37 коек и является специализированным центром медицинской помощи при аутоиммунных воспалительных заболеваниях суставов, соединительной ткани, сосудов и костей.

В состав отделения вошли три врача-ревматолога первой и высшей квалификационной категории и шесть медицинских сестёр. Заведующая ревматологическим отделением Филоненко Ольга Сергеевна является главным внештатным специалистом-ревматологом Министерства здравоохранения Рязанской области, членом правления Ассоциации ревматологов России, членом Профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по направлению «Ревматология».

Главная задача нового отделения — оказание профилактической, диагностической и лечебной медицинской помощи, которая включает:

проведение лабораторной, инструментальной и дифференциальной диагностики с другими заболеваниями;

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи, в установленном порядке согласно федеральным регламентам;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

разработка и проведение мероприятий по улучшению и внедрению новых методов диагностики, лечения, диспансеризации и профилактики ревматических заболеваний;

внедрение и ведение обучающих программ для больных с целью профилактики ревматических заболеваний;

участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала лечебно-профилактического учреждения по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи в области ревматических заболеваний;

проведение санитарно-просветительной работы;

оказание консультативной помощи врачам других отделений стационара (в вопросах профилактики, диагностики и лечения ревматических заболеваний);

освоение и внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных ревматическими болезнями.

Комплексный подход поможет в лечении таких патологий опорно-двигательного аппарата, как артрит ревматоидный, реактивный, псориатический, подагрический и т. д.; заболевания околосуставных мягких тканей (периартрит, бурсит, эпикондилит, диффузные заболевания соединительной ткани); системная красная волчанка; ревматическая полимиалгия и системные васкулиты.

«На сегодняшний день отделение ревматологии располагает необходимыми методами исследования для своевременной и правильной диагностики ревматологических заболеваний. Врачи отделения работают в тесном контакте с гастроэнтерологами, неврологами, окулистами, урологами, ангиохирургами, ортопедами, нефрологами, дерматологами. Это большой и важный шаг для БСМП. Мы открываем новое направление и расширяем возможности оказания медицинской помощи жителям города и области. Ревматология — большое, современное и стремительно развивающееся направление, поэтому наша задача организовать работу отделения на самом высоком уровне», — отмечает главный врач БСМП Виктор Борисович Филимонов.

ОБМЕН ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ С ВЕДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СТРАНЫ

С постепенным снятием ковидных ограничений в жизнь клиники вернулись научно-практические конференции и мастер-классы.

В декабре 2021 года на базе БСМП прошла конференция с мастер-классом, главной темой которой стали малоинвазивные технологии в урологии. На конференции было представлено 3 федеральных округа России, в том числе 5 регионов Центрального Федерального округа, более 500 участников, проведено 5 операций и сделано 7 докладов. Конференцию приветствовали Министр здравоохранения Рязанской области А. А. Прилуцкий и проректор РязГМУ им. И.П. Павлова О. М. Урясьев. В режиме «livesurgery» («живая хирургия») были продемонстрированы новейшие методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы с использованием биполярной энуклеации; лечение мочекаменной болезни миниперкутанной нефролитолапаксией и микроперкутанной нефролитотрипсией; установка системы i-Stop при недержании мочи у мужчин и женщин.

Мастер-класс схожей тематики состоялся в больнице в июле 2022 года. Более 500 онлайн- и офлайн-участников стали свидетелями того, как впервые в России протезирование полового члена и установка слинга были проведены в комплексной операции — с использованием единого надреза. Специалисты отметили, что в нашей стране таким методом протезирование не проводил ещё никто из урологов.