Более миллиона тонн зерна собрали рязанские аграрии

В Рязанской области по состоянию на 1 августа аграрии собрали более 1 миллиона тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Обмолотили зерно на площади 246 тысяч гектаров. Средняя урожайность составляет 40,7 центнера с гектара. В полях области сейчас работает около 700 комбайнов.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Александр Шаститко отметил, что в этом году в планах собрать около три миллион тонн зерна. Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов рассказал, что площади под зерновыми культурами немного превышают прошлогодние. В этом году рязанские аграрии увеличили посевы гороха и чечевицы, остальные зерновые культуры примерно на уровне прошлого года. Сейчас в Рязанской области убирают озимую пшеницу, горох, чечевицу, ячмень, рожь и приступают к уборке яровой пшеницы.

По валовому сбору зерна лидирует Сараевский район – 141 тыс. тонн зерна, в Александро-Невском районе получено 85 тыс. тонн, в Милославском – 75 тыс. тонн, в Ряжском – 74 тыс. тонн, в Михайловском и Шацком – по 65 тыс. тонн.

Самая высокая урожайность в Александро-Невском районе — 48,7 центнера с гектара. На втором месте Сараевский район — 47,6 ц/га. Третье место у Путятинского района (45,9 ц/га), четвертое — у Рязанского (43,8 ц/га).