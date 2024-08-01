Четверг, 1 августа, 2024

Более миллиона тонн зерна собрали рязанские аграрии

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

В Рязанской области по состоянию на 1 августа аграрии собрали более 1 миллиона тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Обмолотили зерно на площади 246 тысяч гектаров. Средняя урожайность составляет 40,7 центнера с гектара. В полях области сейчас работает около 700 комбайнов.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Александр Шаститко отметил, что в этом году в планах собрать около три миллион тонн зерна. Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов рассказал, что площади под зерновыми культурами немного превышают прошлогодние. В этом году рязанские аграрии увеличили посевы гороха и чечевицы, остальные зерновые культуры примерно на уровне прошлого года. Сейчас в Рязанской области убирают озимую пшеницу, горох, чечевицу, ячмень, рожь и приступают к уборке яровой пшеницы.

По валовому сбору зерна лидирует Сараевский район – 141 тыс. тонн зерна, в Александро-Невском районе получено 85 тыс. тонн, в Милославском – 75 тыс. тонн, в Ряжском – 74 тыс. тонн, в Михайловском и Шацком – по 65 тыс. тонн.

Самая высокая урожайность в Александро-Невском районе — 48,7 центнера с гектара. На втором месте Сараевский район — 47,6 ц/га. Третье место у Путятинского района (45,9 ц/га), четвертое — у Рязанского (43,8 ц/га).

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ТНТ объявил дату премьеры шоу «Игры без границ»

Астролог рассказала, на кого сильнее всех повлияет наступающий ретроградный Меркурий

5 простых ритуалов на Ламмас, которые помогут привлечь любовь и деньги

За незаконный отстрел лося рязанцу грозит 2 года лишения свободы

Британка выходит замуж за чат-бота

В России начинает действовать новый ГОСТ на ИЖС. Почему это важно

Для съемок фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню

В Рязанской области возбудили два уголовных дела за фиктивную регистрацию мигрантов

«Рухнет, словно карточный домик»: экстрасенс описала завершение СВО

В Рязани сбили пенсионера

Россия и Запад готовят масштабный обмен заключенными

Сексолог развеяла миф о сексе с толстушками