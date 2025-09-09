Более 9 тысяч деревьев в Рязани находятся в аварийном состоянии, будут высажены новые растения

Замена погибших деревьев, озеленение – работа, которая должна вестись на системной основе в Рязани. Об этом Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал во время онлайн-общения с жителями в соцсетях, отвечая на вопросы, касающиеся озеленения территорий, грамотного кронирования деревьев и необходимости устранения сухих растений.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поставил администрации города задачу – проработать вопросы повышения уровня эффективности работы городской службы по озеленению. Об этом глава региона сказал на заседании Правительства 9 сентября.

Глава администрации города Виталий Артёмов, отвечая на вопрос Павла Малкова, рассказал о планах по комплексному озеленению города. Этой осенью будут высажены новые деревья и кустарники на улицах Интернациональной, Молодцова, Бирюзова и на Окском проезде.

«Совместно с предприятиями и организациями продолжим озеленение улиц Есенина, Введенской, Вознесенской, Чапаева, Пожалостина, Черновицкой, Зубковой, Татарской и других», – отметил Виталий Артёмов.

Проведено комиссионное обследование и составлены акты о необходимости вырубки в городе более 9 тысяч аварийных деревьев. Сейчас заключен муниципальный контракт, подрядчик приступил к выполнению. Будет активизирована работа по озеленению вместе с жителями, комитетами ТОС, предприятиями и организациями.

«Службу озеленения города необходимо усиливать. В бюджете на будущий год планируем предусмотреть средства на приобретение специализированной техники: вышки и машины для полива», – добавил глава администрации Рязани.

