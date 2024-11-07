Четверг, 7 ноября, 2024
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Более 50% рязанцев регулярно систематически занимаются спортом

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Кристина Аманн
Фото предоставлено пресс-службой министерства спорта Рязанской области

На октябрь 2024 года в регионе зарегистрировали 54,8% рязанцев, которые систематически занимаются спортом. Об этом сказал заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин  во время публичного выступления 7 ноября.

 В регионе, по его словам, активно развивается спортивная инфраструктура. В 2024 в области впервые провели региональный фестиваль ГТО. В нем более 50 тысяч человек получили знаки отличия.  

Появляются новые спортивные объекты как в Рязани, так в и других районах области  В областном центре строят 50-метровый бассейн, в рабочих поселках Ухолово и Сапожок, в селах Захарово и Подвязье вскоре появятся новые ФОКи, а в Касимове и в селе Вослебово — крытые катки с искусственным льдом.

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