Более 50% рязанцев регулярно систематически занимаются спортом

На октябрь 2024 года в регионе зарегистрировали 54,8% рязанцев, которые систематически занимаются спортом. Об этом сказал заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин во время публичного выступления 7 ноября.

В регионе, по его словам, активно развивается спортивная инфраструктура. В 2024 в области впервые провели региональный фестиваль ГТО. В нем более 50 тысяч человек получили знаки отличия.

Появляются новые спортивные объекты как в Рязани, так в и других районах области В областном центре строят 50-метровый бассейн, в рабочих поселках Ухолово и Сапожок, в селах Захарово и Подвязье вскоре появятся новые ФОКи, а в Касимове и в селе Вослебово — крытые катки с искусственным льдом.