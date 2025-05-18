Более 50 человек задержали на Почтовой за два дня сотрудники полиции

В Советском районе Рязани в пятницу и субботу сотрудники УМВД провели рейдовые мероприятия, направленные на усиление контроля за поддержанием общественного порядка на улицах населенных пунктов, режима пребывания иностранных граждан, выявление и пресечение административных правонарушений и уголовных преступлений.

В вечернее и ночное время с улицы Почтовой в отделение полиции доставили 54 человека. Сотрудниками правопорядка пресечено 7 случаев распития алкоголя в общественных местах. На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении (ст. 20.20 КоАП РФ).

Составлено 6 протоколов на родителей подростков по неисполнению обязанностей по содержанию и воспитанию их детей (ст. 5.35 КоАП РФ).

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Сотрудники полиции в ходе рейда пресекли мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Виновник привлечен к административной ответственности.

Выявлен факт нарушения правил въезда иностранного гражданина на территорию Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ).