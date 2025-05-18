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Происшествия

Более 50 человек задержали на Почтовой за два дня сотрудники полиции

Анастасия Мериакри

В Советском районе Рязани в пятницу и субботу сотрудники УМВД провели рейдовые мероприятия, направленные на усиление контроля за поддержанием общественного порядка на улицах населенных пунктов, режима пребывания иностранных граждан, выявление и пресечение административных правонарушений и уголовных преступлений.

В вечернее и ночное время с улицы Почтовой в отделение полиции доставили 54 человека. Сотрудниками правопорядка пресечено 7 случаев распития алкоголя в общественных местах. На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении (ст. 20.20 КоАП РФ).

Составлено 6 протоколов на родителей подростков по неисполнению обязанностей по содержанию и воспитанию их детей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

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Сотрудники полиции в ходе рейда пресекли мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Виновник привлечен к административной ответственности.

Выявлен факт нарушения правил въезда иностранного гражданина на территорию Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ).

Более 50 человек задержали на Почтовой за два дня сотрудники полиции В Советском районе Рязани в пятницу и субботу сотрудники УМВД провели рейдовые мероприятия, направленные на усиление контроля за поддержанием общественного порядка на улицах населенных пунктов, режима пребывания иностранных граждан.
Более 50 человек задержали на Почтовой за два дня сотрудники полиции В Советском районе Рязани в пятницу и субботу сотрудники УМВД провели рейдовые мероприятия, направленные на усиление контроля за поддержанием общественного порядка на улицах населенных пунктов, режима пребывания иностранных граждан.
Более 50 человек задержали на Почтовой за два дня сотрудники полиции В Советском районе Рязани в пятницу и субботу сотрудники УМВД провели рейдовые мероприятия, направленные на усиление контроля за поддержанием общественного порядка на улицах населенных пунктов, режима пребывания иностранных граждан.
Более 50 человек задержали на Почтовой за два дня сотрудники полиции В Советском районе Рязани в пятницу и субботу сотрудники УМВД провели рейдовые мероприятия, направленные на усиление контроля за поддержанием общественного порядка на улицах населенных пунктов, режима пребывания иностранных граждан.
Более 50 человек задержали на Почтовой за два дня сотрудники полиции В Советском районе Рязани в пятницу и субботу сотрудники УМВД провели рейдовые мероприятия, направленные на усиление контроля за поддержанием общественного порядка на улицах населенных пунктов, режима пребывания иностранных граждан.

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