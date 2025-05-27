Более 27 тысяч детей отправятся на летний отдых в Рязанской области

В Рязанской области официально началась летняя оздоровительная кампания. В этом году в лагерях региона отдохнут 27,5 тысяч детей – на 4,2% больше, чем в прошлом году.

В рамках кампании в области откроется около 400 лагерей, включая 14 сезонных и круглогодичных для 14 тысяч детей, 312 лагерей с дневным пребыванием для 12 тысяч ребят, 65 лагерей труда и отдыха для 1 тысячи подростков, а также палаточные лагеря для 80 школьников.

Особое внимание уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Бесплатные путевки получат 4,6 тысячи ребят, включая сирот, детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь на отдых отправятся 600 детей, состоящих на профилактическом учете, и 1100 детей участников СВО. Кроме того, 2 тысячи рязанских школьников проведут каникулы на Черноморском побережье и в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена».

Для 6 тысяч одаренных и социально активных детей пройдут 55 тематических смен, посвященных спорту, творчеству, волонтерству, патриотизму, а также проектам «Движения Первых». Особое место займут смены, приуроченные к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Все лагеря соответствуют санитарным нормам, а их инфраструктура адаптирована для детей с особыми потребностями. В этом году капитально отремонтированы корпуса лагерей «Радуга», «Зарница» и «Сказка».

«Мы стремимся сделать летний отдых наших детей комфортным, полезным и безопасным. Перед началом сезона были капитально отремонтированы столовые и медицинские помещения в лагерях «Радуга», «Зарница» и «Сказка». Особенное внимание уделили реконструкции лагеря «Зарница»: в этом году он полностью модернизируется и превратится в центр военно-патриотического воспитания с новой инфраструктурой», — подчеркнула заместитель министра образования Рязанской области Лидия Родина.

Родители могут получить подробную информацию о летнем отдыхе на официальном портале каникулы62.рф