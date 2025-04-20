Более 2 млн недостачи выявили в ходе проверки «Управления рязанского троллейбуса»

Более двух миллионов недостачи выявили в ходе проверки «Управления рязанского троллейбуса». Проверку провела контрольно-счетная палата города Рязани в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023.

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки, в числе которых: МУП «УРТ» списало 162 транспортных средства, при этом не заключало договоры на их утилизацию. Техника разукомплектовывалась самим предприятием, но учета металлолома и запасных частей не велось.

В троллейбусах содержатся медь, бронза, алюминий. Данных о том, куда ушли цветные металлы, предприятие не предоставило.

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В 2022 году предприятием на 181 транспортное средство были установлены комплексы оборудования видеофиксации. В ходе проверки предприятие не предъявило часть оборудования видеофиксации: 53 видеорегистратора из 181; 65 мониторов из 181; 116 видеокамер из 362. Общая сумма расходов, понесенных предприятием на приобретение и установку не предъявленного муниципального имущества, составляет 2 016,5 тыс. рублей.

Обнаружено не зарегистрированное право хозяйственного ведения МУП г. Рязани «УРТ» на 8 объектов недвижимого имущества. На 95 объектов не предоставили сведения для внесения в реестр муниципального имущества Рязани.

Проверка признала неэффективным расходование предприятием денежных средств в сумме 12 131 тысяч рублей. Обнаружено недопоступление денежных средств в связи с непредъявлением стороне по контракту пеней за нарушение сроков выполнения работ в сумме 3 993,7 тыс. рублей.

По итогам контрольного мероприятия составлен акт, в адрес главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы и главы администрации города Рязани направлен отчет с описанием выявленных нарушений и недостатков.

Коллегией Контрольно-счетной палаты принято решение о направлении представления в адрес директора предприятия, а также в адрес администрации города Рязани для принятия мер по устранению выявленных нарушений (проекты представлений находятся в стадии подготовки).

Материалы проверки направлены в прокуратуру Рязанской области.