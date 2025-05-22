Более 130 тысяч рязанцев перешли на электронную трудовую книжку

С момента введения в 2020 году электронной трудовой книжки 130 тысяч работников Рязанской области перешли на цифровой формат учёта сведений о своей трудовой деятельности. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда.

Для граждан, начавших профессиональную деятельность до 2020 года, переход на электронную трудовую осуществляется с их согласия. Для тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, бумажная трудовая книжка не оформляется — сведения о трудовой деятельности ведутся сразу в электронном виде.

Если изначально между бумажной и электронной трудовой работник выбрал бумажную книжку, он в любой момент может перейти на электронный формат. Для этого надо подать соответствующее заявление по месту работы или при трудоустройстве. После получения такого заявления работодатель делает в бумажной трудовой соответствующую запись и выдаёт книжку работнику.

Для работников электронный формат ведения трудовой имеет свои преимущества. Сотрудник имеет постоянный доступ к информации о своей трудовой деятельности, поэтому он может в онлайн-режиме контролировать своего работодателя. У электронной трудовой нет физического носителя, поэтому её невозможно потерять или испортить.

Электронная трудовая содержит аналогичный бумажной трудовой книжке перечень сведений: информация о работнике, место работы, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, должность, профессия, специальность, структурное подразделение.

Данные можно получить в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг. Сформированный в режиме реального времени документ заверяется цифровой подписью. Его можно сохранить, распечатать, а также дистанционно направить новому работодателю при трудоустройстве.

При необходимости сведения из электронной трудовой можно запросить на бумажном носителе в любой клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области или в МФЦ. Данные будут заверены подписью специалиста и печатью.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра Отделения СФР по Рязанской области по телефону 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии: пн-чт — 9:00–18:00, пт — 9:00–16:45).