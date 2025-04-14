Понедельник, 14 апреля, 2025
6.8 C
Рязань
Фото: t.me/umvd62
Происшествия

Более 100 иностранцев нарушили законодательство в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области в ходе проведенных мероприятий в территориальные органы внутренних дел города Рязани доставили более 100 человек. Об этом сообщает УМВД России по области.

В Рязани в рамках мероприятий выявили и пресекли 23 нарушения миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. Во всех районах области выявили и пресекли 64 правонарушения, совершенных иностранными гражданами. Выявлено 9 работодателей, которые допустили нарушения законодательства при привлечении иностранных граждан к труду.

В ходе мероприятий в Рязани нарушения правил реализации алкогольной продукции были выявлены и пресечены в кафе, расположенном на улице Кирпичного завода, и в торговом заведении на улице Интернациональной. Из заведений изъяли 68 литров алкогольной продукции.

Реклама

По фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, по которым грозят внушительные штрафы.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.