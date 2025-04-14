Более 100 иностранцев нарушили законодательство в Рязанской области

В Рязанской области в ходе проведенных мероприятий в территориальные органы внутренних дел города Рязани доставили более 100 человек. Об этом сообщает УМВД России по области.

В Рязани в рамках мероприятий выявили и пресекли 23 нарушения миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. Во всех районах области выявили и пресекли 64 правонарушения, совершенных иностранными гражданами. Выявлено 9 работодателей, которые допустили нарушения законодательства при привлечении иностранных граждан к труду.

В ходе мероприятий в Рязани нарушения правил реализации алкогольной продукции были выявлены и пресечены в кафе, расположенном на улице Кирпичного завода, и в торговом заведении на улице Интернациональной. Из заведений изъяли 68 литров алкогольной продукции.

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По фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, по которым грозят внушительные штрафы.