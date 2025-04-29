Бойцы СВО заподозрили депутата из Пензы Иванова в ношении чужих наград

Трое участников СВО и трое ветеранов спецназа и заподозрили депутата из Пензы Алексея Иванова в ношении чужих наград, пишет « Коммерсант ».

Военные обратились в Пензенскую городскую думу с требованием проверить их подлинность.

По их данным, парламентарий получил только одну медаль — «За Отвагу» в 1996 году. В то же время он появлялся на публике с «Орденом Мужества» и медалью СССР «За Отвагу».

«При этом на фотографиях в соцсетях политик запечатлен с той же наградой, но образца СССР, которую он не мог получить в силу возраста», — считают авторы обращения. Реклама

Полиция начала проверку законности владения медалью.

Сам же Иванов уточнил, что предоставлял в избирком документы, подтверждающие владение наградами.