Бойцы СВО заподозрили депутата из Пензы Иванова в ношении чужих наград

Трое участников СВО и трое ветеранов спецназа и заподозрили депутата из Пензы Алексея Иванова в ношении чужих наград, пишет «Коммерсант».
Военные обратились в Пензенскую городскую думу с требованием проверить их подлинность.
По их данным, парламентарий получил только одну медаль — «За Отвагу» в 1996 году. В то же время он появлялся на публике с «Орденом Мужества» и медалью СССР «За Отвагу».
Полиция начала проверку законности владения медалью.
Сам же Иванов уточнил, что предоставлял в избирком документы, подтверждающие владение наградами.