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Новости России

Бойцы СВО заподозрили депутата из Пензы Иванова в ношении чужих наград

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Трое участников СВО и трое ветеранов спецназа и заподозрили депутата из Пензы Алексея Иванова в ношении чужих наград, пишет «Коммерсант».

Военные обратились в Пензенскую городскую думу с требованием проверить их подлинность.

По их данным, парламентарий получил только одну медаль — «За Отвагу» в 1996 году. В то же время он появлялся на публике с «Орденом Мужества» и медалью СССР «За Отвагу».  

«При этом на фотографиях в соцсетях политик запечатлен с той же наградой, но образца СССР, которую он не мог получить в силу возраста», — считают авторы обращения.

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Полиция начала проверку законности владения медалью.

Сам же Иванов уточнил, что предоставлял в избирком документы, подтверждающие владение наградами.

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