Блогер, убивший пенсионерку креслом, плакал на суде и объяснил свой поступок

В Новосибирска арестовали 19-летнего блогера и его подругу, которых обвиняют в убийстве 80-летней пенсионерки, пишет КП.

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Трагедия произошла утром 3 марта возле дома на улице Вокзальная магистраль. На пенсионерку, которая вышла гулять с собакой, упало кресло с седьмого этажа. Правоохранители задержали парня и девушку.

Во время заседания молодой человек плакал, закрывал лицо, тер глаза, будто хотел проснуться.

«Я не хотел этого совершать. Очень сожалею об этом. Мне безумно жаль бабушку эту. Нам просто нужно было выкинуть старую мебель и все», — утверждает мужчина.

По его словам, вместе с подругами он решил сделать «уборку» в пять часов утра. При этом мусорные баки находятся от дома как минимум в 300 метрах.

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Есть версия, что парень с подружками были помешаны на тренингах об успехе, и именно они заставили их сделать странные вещи.

Сначала следователи рассматривали это преступление как «Причинение смерти по неосторожности. Теперь им грозит вплоть до пожизненного заключения.