Благоустроенную ярмарку у ЦНТИ в Рязани откроют на этой неделе

Ярмарку у ЦНТИ в Московском районе Рязани откроют на этой неделе, сообщила ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.
По словам Шваковой, деньги на благоустройство ярмарочных площадок выделены из бюджета впервые по поручению губернатора Павла Малкова.
Зампред лично оценила качество выполненных подрядчиком работ и осталась довольна.
На площадке поменяли асфальт, подвели коммуникации, сделали освещение, ограждение, установили скамейки, урны. Обустроены газон, экопарковка для транспорта, место складирования мусора, санитарная зона. В палатки провели электричество.
Швакова отметила работу регионального Агентства развития бизнеса, которое является организатором ярмарки. С торговой площадки убрали перекупщиков, изменив правила доступа, усилив контроль.
Следующий шаг — благоустройство ярмарочного пространства в Канищеве возле ТЦ «Кит».