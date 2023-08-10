Благоустроенную ярмарку у ЦНТИ в Рязани откроют на этой неделе

Директор пиротехнической фирмы «Фейерверки. Спецэффекты» Дмитрий Редько рассказал МК о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. ЧП произошло утром в среду, когда он ехал на работу. Взрыв случился буквально в трех метрах от мужчины. «Каким-то чудом меня не выкинуло из салона. Что сказать? Машина под списание. У...