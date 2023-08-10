Четверг, 10 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Благоустроенную ярмарку у ЦНТИ в Рязани откроют на этой неделе

7info

Ярмарку у ЦНТИ в Московском районе Рязани откроют на этой неделе, сообщила ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

По словам Шваковой, деньги на благоустройство ярмарочных площадок выделены из бюджета впервые по поручению губернатора Павла Малкова.

Зампред лично оценила качество выполненных подрядчиком работ и осталась довольна.

— Все запланированные работы подрядчиком выполнены, — написала чиновница.

На площадке поменяли асфальт, подвели коммуникации, сделали освещение, ограждение, установили скамейки, урны. Обустроены газон, экопарковка для транспорта, место складирования мусора, санитарная зона. В палатки провели электричество.

Швакова отметила работу регионального Агентства развития бизнеса, которое является организатором ярмарки. С торговой площадки убрали перекупщиков, изменив правила доступа, усилив контроль.

Следующий шаг — благоустройство ярмарочного пространства в Канищеве возле ТЦ «Кит».

Благоустроенную ярмарку у ЦНТИ в Рязани откроют на этой неделе
Благоустроенную ярмарку у ЦНТИ в Рязани откроют на этой неделе
Благоустроенную ярмарку у ЦНТИ в Рязани откроют на этой неделе
Благоустроенную ярмарку у ЦНТИ в Рязани откроют на этой неделе
Благоустроенную ярмарку у ЦНТИ в Рязани откроют на этой неделе

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Жесткое ДТП с мотоциклистом в Рязани попало на видео

Мотоциклист обгонял ехавший впереди грузовик и врезался в легковушку. После удара мужчина подлетел в воздух.

Два дрона, летевших в сторону Москвы, уничтожили ночью 10 августа

Беспилотники сбили в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.

Чудом выживший при взрыве в Сергиевом Посаде рассказал о трагедии

Директор пиротехнической фирмы «Фейерверки. Спецэффекты» Дмитрий Редько рассказал МК о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. ЧП произошло утром в среду, когда он ехал на работу. Взрыв случился буквально в трех метрах от мужчины. «Каким-то чудом меня не выкинуло из салона. Что сказать? Машина под списание. У...

В Сергиевом Посаде женщина пыталась забрать выпавшую после взрыва сетку

Жительница Сергиева Посада пыталась забрать себе выпавшую после взрыва сетку на окно, пишет телеграм-канал Baza. Женщину смогли остановиться бдительные горожане. «Что значит валяется? Если валяется, значит чье-то!» – возмутился очевидец. При этом сама героиня ролика сослалась на детей, которые якобы выкидывают сетки.

Под Саратовом молодую женщину убила оса

В СНТ «Энергия» в Саратовской области из-за осы умерла 40-летняя женщина, пишет телеграм-канал SHOT. По предварительной версии, ей в горло случайно залетело насекомое. «У женщины случился приступ астмы», – говорится в публикации. На место случившегося прибыла скорая помощь, но пациентка умерла до приезда врачей.

Гладкова разгневало состояние новой спортплощадки в Белгороде

Губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал состояние новой спортплощадки на улице Лиманского в Белгороде, пишет «Бел.Ру». Объект обустроили в конце прошлого года, но на нем уже сошла половина резинового покрытия. «Площадка находится в безобразном состоянии! Половина покрытия сошла. Подрядчик сделал свою работу отвратительно», – возмутился Гладков. Глава региона подчеркнул, что ее должны...

В Рыбинске убийца устроил кровавую бойню

Житель Рыбинска Ярославской области устроил кровавую резню в одной из квартир на улице Стаханова, пишет «Про Город». Источник портала уточнил, что 67-летний мужчина был пьян. «Конфликта не было, просто «белочку» словил», – отметил собеседник издания. По предварительной версии, злоумышленник схватился за нож и ударил им женщину в грудь. Потерпевшая скончалась...

Район частного сектора у Московского шоссе на улице Лагерной застроят многоэтажками

Зонирование территории планируется изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами.

Массовое ДТП произошло на проезде Яблочкова в Рязани

Авария случилась у перекрёстка с улицей Циолковского. Столкнулись легковые автомобили.

Улицы Канищево помыли шампунем перед визитом губернатора

На подготовку обратил внимание пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

Малое шоссе откроют после благоустройства ко Дню города

В Рязани подходят к завершению работы по благоустройству Малого шоссе, сообщила пресс-служба администрации. 

120 рязанских школьников приняли участие в образовательном проекте «День цифры» 

В Центре одаренных детей «Гелиос» состоялась образовательная игра «День цифры». 
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации