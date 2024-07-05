Пятница, 5 июля, 2024

Благотворительный праздник «Летний день в Рязанском кремле» пройдёт 6 июля

Автор: 7info

Опубликовано

В субботу, 6 июля, пройдёт XXXI благотворительный праздник «Летний день в Рязанском кремле». Об этом сообщает официальная страница РИАМЗ ВКонтакте.

С 10:00 до 17:00 для бесплатного посещения открыт Дворец Олега:

экспозиция «От Руси к России»

выставки:

«Живаго. Родом из Рязани» (из частной коллекции семьи Живаго г. Москва. Фондовые коллекции РИАМЗ)

«По платью видно, кто идет» (история костюма финно-угорской народности сето)

«Семейный портрет» (история династий певцов Пироговых, исследователей Семеновых-Тян-Шанских и конструктов Уткиных).

На территории Кремля:

12:15–16:00. Концертная программа солистов и музыкальных коллективов г. Рязани

16:00–17:00. Концерт исполнителя русских романсов ДМИТРИЯ ШВЕДА

12:00–16:00. Баннерная выставка к 140-летию создания рязанского музея «ЗДЕСЬ СЛЕД ВРЕМЕН МИНУВШИХ НЕ ИСЧЕЗ …»

работает ярмарка художественных изделий.

Также запланированы различные экскурсии.

Справки по тел. (491-22) 7-28-36.

Возрастное ограничение: 6+.

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