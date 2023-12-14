Бюджетом Рязанской области на предстоящую трёхлетку предусмотрено финансирование мероприятий по 13 нацпроектам

В среду, 13 декабря, депутаты Рязанской областной Думы во втором, окончательном чтении, приняли региональный закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Предварительно проект закона прошёл публичные слушания, обсуждался на заседаниях профильных комитетах парламента, был раччсотрен в первом чтении.

Областной бюджет на предстоящую трёхлетку сформирован в программном формате. В предстоящем трехлетнем периоде будут реализовываться 24 государственных программы. Программные расходы на 2024 год составляют более 87 млрд. рублей, их доля в расходах областного бюджета – 95 %. В рамках госпрограмм региона будут реализовываться мероприятия 13 национальных проектов. В следующем году на это предусмотрено более 17 млрд рублей. Большая часть этих средств – более 90% будет направлена на реализацию пяти проектов: «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда».

На НП «Безопасные качественные дороги» в 2024 году предусмотрено 7,6 млрд рублей. Это почти половина объема регионального дорожного фонда. На НП «Образование» бюджетные ассигнования на 2024 год запланированы в сумме 3,3 млрд рублей. Начнется реализация пилотного проекта по созданию флагманских образовательных учреждений. На это выделено 1,1 млрд рублей. Также завершится строительство школ в Семчино и в Касимове. В сельской местности и малых городах начнут работу 56 центров образования естественно-научной и технологической направленности и 2 детских технопарка «Кванториум».

На реализацию НП «Демография» на следующий год в бюджете предусмотрено более 2 млрд рублей. Эти средства будут направлены на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей, на предоставление регионального материнского капитала, на реализацию мероприятий системы долговременного ухода и содействие занятости населения. Предусмотрено финансирование завершения строительства ФОКа в Рязани и приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных школ олимпийского резерва и приобретение транспорта.

На НП «Здравоохранение» в 2024 году заложены средства в сумме 1,6 млрд рублей. Из них почти 1 млрд на модернизацию первичного звена. Начнется строительство филиала поликлинического отделения Городской клинической больницы №11, будет возведено 33 ФАПа и еще в 31 медучреждении будет проведен капитальный ремонт. Кроме того, предусмотрены средства на переоснащение сосудистых центров, первичных сосудистых отделений и больниц, оказывающих помощь онкобольным.

В рамках НП «Жилье и городская среда» 1,4 млрд рублей будут направлены на строительство социальной и коммунальной инфраструктуры, а также реализацию инфраструктурных проектов. Планируется завершить строительство школы в районе ЖК «Олимпийский» г. Рязани и начать строительство 2-х детских садов в ЖК «Метропарк» в г. Рязани и пер. Березовый г. Рыбное. Также продолжится работа по благоустройству общественных и дворовых территорий.

Глава минфина Марина Наумова, представляя законопроект депутатам, подчеркнула, что, несмотря на приоритет выполнения социальных обязательств, бюджетом предусмотрены и средства на дальнейшее развитие региона. В частности, реализация такого инструмента «инфраструктурного меню», как использование высвобождающихся средств от реструктуризации бюджетных кредитов. Средства в сумме 1,9 млрд рублей будут направлены на строительство инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.

Сохранена в следующем году и государственная поддержка агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, дорожного хозяйства и других значимых отраслей экономики. В целом проект областного бюджета сбалансирован по расходам и источникам их финансирования, учитывает социальные обязательства региона, а также реализацию национальных целей и задач, установленных указами Президента России. Принятый Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в установленном порядке будет направлен для подписания губернатору Рязанской области.