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Экология, природа, животные

Бивень мамонта нашли на берегу Оки под Рязанью

Анастасия Мериакри
Фото: ТАСС
Экология, природа, животные

Бивень мамонта нашли на берегу Оки под Рязанью

Анастасия Мериакри

В Оке под Рязанью рыбак нашел бивень молодого мамонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

В РИАМЗ 27 мая сообщили о находке бивня мамонта на берегу Оки напротив села Алеканово Рязанского района. Рыбак Юрий Сташенков привел сотрудников музея к месту обнаружения бивня.

Бивень находился «в осыпи левого пойменного берега Оки, вероятно, вымытый рекой». Вес находки 6 кг, длина — 1 м. По словам экспертов, бивень принадлежит молодому мамонту.

На сегодняшний день на территории Рязанской области нашли более 300 костей крупных животных четвертичного периода. Большая их часть представлена остатками мамонта, стада которых паслись здесь. Скелет мамонта, сделанный в 30-е годы XX века из костных остатков нескольких особей, можно увидеть в Музейном центре на улице Соборной в Рязани.

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