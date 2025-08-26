«Битва поэтов» между молодыми поэтами состоится в Рязани

В рамках проекта «Есенин в городе» 6 сентября в Рязани состоится «Битва поэтов». Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника Сергея Есенина.

Это будет настоящий творческий ринг для самых ярких и одаренных молодых поэтов. Литературное состязание пройдет в три тура. В первом авторы прочитают любые стихотворения собственного сочинения, во втором – на заданную заранее тему. Третий тур – финальный экспромт.

Оценит конкурсантов профессиональное жюри. Также лучшего поэта выберут зрители путем голосования.

«Битва поэтов» пройдет в 19:00 в Фотодоме имени Е.Н. Каширина по адресу: ул. Почтовая, 56/1, 2 этаж. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Возрастное ограничение 16+.