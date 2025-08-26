Вторник, 26 августа, 2025
12.2 C
Рязань
Культура и события

«Битва поэтов» между молодыми поэтами состоится в Рязани

Анастасия Мериакри

В рамках проекта «Есенин в городе» 6 сентября в Рязани состоится «Битва поэтов». Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника Сергея Есенина.

Это будет настоящий творческий ринг для самых ярких и одаренных молодых поэтов. Литературное состязание пройдет в три тура. В первом авторы прочитают любые стихотворения собственного сочинения, во втором – на заданную заранее тему. Третий тур – финальный экспромт.

Оценит конкурсантов профессиональное жюри. Также лучшего поэта выберут зрители путем голосования.

«Битва поэтов» пройдет в 19:00 в Фотодоме имени Е.Н. Каширина по адресу: ул. Почтовая, 56/1, 2 этаж. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Возрастное ограничение 16+.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Последние новости

Общество

15 пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе выписаны из стационаров

В списках погибших — 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В стационарах проходят лечение 25 человек.
Общество

В Рязани открылась ярмарка в честь Дня города

Свою продукцию представили фермеры, мастера и ремесленники из Рязани, а также Шиловского, Кадомского, Скопинского, Сапожковского и Рыбновского районов.
Общество

В Шацком и Клепиковском районах назначили новых прокуроров

На должность прокурора Шацкого района Рязанской области назначен старший советник юстиции Дмитрий Лахтиков. На должность прокурора Клепиковского района Рязанской области назначен советник юстиции Алексей Васильев.
Происшествия

В ГАИ сообщили подробности ДТП в центре Рязани, в котором пострадал мотоциклист

В результате ДТП мотоциклисту потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Общество

Акцию протеста с требованием увеличить число избирательных участков в России провели граждане Молдовы, проживающие в Рязани

Граждане Молдовы, проживающие в Рязанской области, борются за свое конституционное право — право голоса на предстоящих выборах на Родине.
Общество

Свадьба-перфоманс состоится на фестивале КВН «Поющий Косопуз» в День города

Две пары, сотни зрителей, лучшие юмористы и официальная церемония бракосочетания. В ролях регистраторов – столичные КВН-щики и, конечно, директор ГБУ «Сервис-ЗАГС» Антонина Всемирнова.
Экономика и бизнес

В Рязанском медколледже запустили спецкурс при поддержке Корпорации развития «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

18 абитуриентов подписали договоры на внебюджетное обучение 26 августа. Программа включает теоретическую подготовку и практические занятия на базе «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».
Транспорт и дороги

Движение по улице Коломенской в Рязани закроют до 11 сентября

На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.