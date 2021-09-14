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Безработная рязанка задержана за убийство сожителя

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Безработная рязанка задержана за убийство сожителя

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В Шиловском районе по подозрению в убийстве сожителя задержана 33-летняя местная жительница. Уголовное дело на женщину завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подробности сообщила пресс-служба рязанского следственного управления СК РФ.

По версии следствия, конфликт между мужчиной и женщиной произошёл во время пьянки 10 сентября. Подозреваемая нанесла сожителю ножевой удар в область шеи, повредив сонную артерию. От полученной раны мужчина умер на месте.

Женщина призналась в убийстве. Известно, что гражданские супруги регулярно выпивали, ссорились. Конфликты доходили до рукоприкладства.

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