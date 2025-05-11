Baza: Участницу конкурса «Миссис Россия» Наталью Маурер до смерти забили в Москве

Участницу конкурса «Миссис Россия» и известную скрипачку Наталью Маурер до смерти забили в Москве. В убийстве подозревают врача-хирурга, пишет телеграм-канал Baza.

По данным источника, тело 40-летней женщины 3 мая обнаружили в квартире на Дубнинской улице. Там был беспорядок, следы борьбы, Наталья была сильно избита. Квартира принадлежала матери знакомого Маурер — 39-летнего старшего научного сотрудника «Микрохирургии глаза» Алексея Паштаева. По данным следствия, последнее время они жили вместе.

Паштаев был задержан через пять часов после обнаружения трупа. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть. 5 мая задержанного арестовали на два месяца.

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У Натальи осталось трое детей. Её сестра написала в соцсетях, что Наталья «скоропостижно погибла при трагических обстоятельствах».