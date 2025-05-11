«Я не смог ее спасти»: умерла финалистка конкурса «Миссис Россия» Наталья Маурер

На 41-м году жизни трагически погибла финалистка конкурса «Миссис Россия» Наталья Маурер, сообщила «МК» ее сестра.

С женщиной простились в церкви села Борисо-Покровское Нижегородской области.

«Трудно представить что-то более ужасное, чем осознание того, что больше не увидишь этого человека. Я не смог ее спасти», — приводятся слова ее мужа, солиста Нижегородского театра оперы и балета Артема Маурера.

Причина смерти женщины не указана. У нее осталось трое детей: два сына и дочь. Также она была скрипачкой.

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Маурер была обладательницей титула «Миссис Планета женщин».