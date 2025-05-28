Бастрыкину отчитаются по делу о выпавшем из маршрутки мужчине в Рязани

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах дела об оказании небезопасных транспортных услуг в Рязани, в результате которых мужчина выпал из маршрутки. Об этом сообщает следственный комитет по Рязанской области.

26 мая 2025 года в Рязани водитель маршрутки, не убедившись в закрытии дверей, начал движение от остановки. В результате один из пассажиров выпал на проезжую часть, получив рану головы. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.