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Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад о подростках, заставивших сниматься в порно больную девочку из Миасса

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Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по поводу ситуации с подростками из Челябинской области, которые заставили 12-летнюю больную девочку сниматься в кино для взрослых, уточнили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело, началось расследование.

По данным СМИ, инцидент произошел в середине января в небольшом поселке под Миассом. Школьницу позвали на прогулку, которая обернулась насилием, в том числе сексуальным.

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В полиции уточнили, что подростков, устроивших съемки порно, могут отправить в центр для несовершеннолетних нарушителей, поскольку им нет 14 лет.

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© Информационное агентство 7info

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