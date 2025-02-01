Бастрыкин потребовал доклад о подростках, заставивших сниматься в порно больную девочку из Миасса

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по поводу ситуации с подростками из Челябинской области, которые заставили 12-летнюю больную девочку сниматься в кино для взрослых, уточнили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело, началось расследование.

По данным СМИ, инцидент произошел в середине января в небольшом поселке под Миассом. Школьницу позвали на прогулку, которая обернулась насилием, в том числе сексуальным.

Реклама

В полиции уточнили, что подростков, устроивших съемки порно, могут отправить в центр для несовершеннолетних нарушителей, поскольку им нет 14 лет.