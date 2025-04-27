Баскетбольный клуб «Рязань» выиграл чемпионат ЦФО

Баскетбольный клуб «Рязань» стал победителем чемпионата ЦФО. Решающие игры турнира прошли в спорткомплексе Дворца детского творчества в Рязани в воскресенье, 27 апреля.

В матче за «бронзу» сошлись неудачники первого игрового дня Финала четырёх. В первой половине соперники выиграли по периоду с одинаковым счетом 18:15 (стартовый остался за липчанами), а во второй половине превосходство брянцев сомнению уже не подвергалось — 77:56.

«ДЕСНА-2» (Брянская область) — «ГРИН ХИЛЛ» (Липецк) — 77:56 (15:18, 18:15, 23:11, 21:12)

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В финале встречались хозяева площадки и БК «Тверь-СШОР». Несмотря на довольно большое итоговое преимущество рязанцев, игра для нашей команды складывалась очень непросто. Решающим стал заключительный период, в котором «зубры» совершили впечатляющий рывок.

БК «РЯЗАНЬ» — БК «ТВЕРЬ-СШОР» — 88:74 (21:21, 21:16, 24:23, 22:14)

БК «Рязань»: Князев (15), Зибиров (15), Карпачев (21 + 10 подборов), Хамитов (5), Соколов (12) — старт, Баринов (20 + 16 подборов), Буданов (0), Анохин (0). Николаев, Найберт, Сидоров, Синкевич.

БК «Тверь-СШОР» (Тверь): Герасимов (10), Покровский (13 + 11 подборов),

Хотько (14 + 13 подборов), Винокуров (12), Лавров (5) — старт, Бабаченко (1), Ростовцев (2), Кулаев (0), Дыба (0), Лебедев (17). Кабанов, Лисицин.

Судьи: Кольцов (Тула), Усков (Воронеж), Гончаров (Белгород).

27 апреля. Рязань. Дворец детского творчества. 570 зрителей.

Через некоторое время мы опубликуем подробный отчёт об игре от пресс-службы баскетбольного клуба «Рязань».