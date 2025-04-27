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Баскетбольный клуб «Рязань» выиграл чемпионат ЦФО

Алексей Самохин

Баскетбольный клуб «Рязань» стал победителем чемпионата ЦФО. Решающие игры турнира прошли в спорткомплексе Дворца детского творчества в Рязани в воскресенье, 27 апреля.

В матче за «бронзу» сошлись неудачники первого игрового дня Финала четырёх. В первой половине соперники выиграли по периоду с одинаковым счетом 18:15 (стартовый остался за липчанами), а во второй половине превосходство брянцев сомнению уже не подвергалось — 77:56.

«ДЕСНА-2» (Брянская область) — «ГРИН ХИЛЛ» (Липецк) — 77:56 (15:18, 18:15, 23:11, 21:12)

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В финале встречались хозяева площадки и БК «Тверь-СШОР». Несмотря на довольно большое итоговое преимущество рязанцев, игра для нашей команды складывалась очень непросто. Решающим стал заключительный период, в котором «зубры» совершили впечатляющий рывок.

БК «РЯЗАНЬ» — БК «ТВЕРЬ-СШОР» — 88:74 (21:21, 21:16, 24:23, 22:14)

БК «Рязань»: Князев (15), Зибиров (15), Карпачев (21 + 10 подборов), Хамитов (5), Соколов (12) — старт, Баринов (20 + 16 подборов), Буданов (0), Анохин (0). Николаев, Найберт, Сидоров, Синкевич.

БК «Тверь-СШОР» (Тверь): Герасимов (10), Покровский (13 + 11 подборов),

Хотько (14 + 13 подборов), Винокуров (12), Лавров (5) — старт, Бабаченко (1), Ростовцев (2), Кулаев (0), Дыба (0), Лебедев (17). Кабанов, Лисицин.

Судьи: Кольцов (Тула), Усков (Воронеж), Гончаров (Белгород).

27 апреля. Рязань. Дворец детского творчества. 570 зрителей.

Баскетбольный клуб «Рязань» выиграл чемпионат ЦФО Баскетбольный клуб «Рязань» стал победителем чемпионата ЦФО. Решающие игры турнира прошли в спорткомплексе Дворца детского творчества в Рязани в воскресенье, 27 апреля.
Баскетбольный клуб «Рязань» выиграл чемпионат ЦФО Баскетбольный клуб «Рязань» стал победителем чемпионата ЦФО. Решающие игры турнира прошли в спорткомплексе Дворца детского творчества в Рязани в воскресенье, 27 апреля.
Баскетбольный клуб «Рязань» выиграл чемпионат ЦФО Баскетбольный клуб «Рязань» стал победителем чемпионата ЦФО. Решающие игры турнира прошли в спорткомплексе Дворца детского творчества в Рязани в воскресенье, 27 апреля.
Баскетбольный клуб «Рязань» выиграл чемпионат ЦФО Баскетбольный клуб «Рязань» стал победителем чемпионата ЦФО. Решающие игры турнира прошли в спорткомплексе Дворца детского творчества в Рязани в воскресенье, 27 апреля.

Через некоторое время мы опубликуем подробный отчёт об игре от пресс-службы баскетбольного клуба «Рязань».

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