Субъекты малого и среднего предпринимательства Рязанской области получили в 2024 году кредитов на 104,3 млрд рублей. Это 45,5% от всех выданных корпоративным клиентам средств. Кредитование МСП выросло по сравнению с 2023 годом почти на 10%, сообщили в региональном отделении Центробанка.

Всего банки выдали рязанским предпринимателям 229,2 млрд рублей. Чуть менее трети суммы получили представители оптовой и розничной торговли, ещё четверть — обрабатывающие производства. Также в лидерах по объёмам кредитования строительные компании и сельхозпредприятия.

«В отличие от розничного кредитования, которое сократилось на фоне повышения ключевой ставки и роста ставок банковских, активность корпоративных заемщиков сохранилась. Дело в том, что кредит не главный, а лишь дополнительный источник финансирования инвестиций. В России, как и во всем мире, основным источником финансирования предприятий являются их собственные средства, акционерный капитал и реинвестированная прибыль. Использование компаниями собственных средств для развития существенно компенсирует эффекты от жесткой ДКП», — отмечает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Бизнес своевременно возвращает заемные средства. Несмотря на сохранение темпов кредитования, корпоративный портфель по итогам года снизился на 2,9 млрд рублей. Всего на начало января предприниматели должны были банкам 314,6 млрд рублей.