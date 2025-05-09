Автопробег прошел под Рязанью в День Победы

Под Рязанью прошёл масштабный автопробег в честь Дня Победы.

9 мая улицы Рязани и области наполнились гудками машин и духом памяти – десятки автомобилистов присоединились к патриотическому автопробегу. Колонна, украшенная триколорами, Знаменем Победы и флагами ВДВ, проехала под Рязанью.

Некоторые рязанцы поддержали акцию «Бессмертный полк», наклеив на стёкла автомобилей портреты героев-родственников Великой Отечественной войны.

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