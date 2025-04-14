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Фото: госавтоинспекция Рязанской области
Происшествия

Автомобиль сбил школьницу в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области 11 апреля произошло два ДТП, в одном из которых пострадал несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщает госавтоинспекция области.

В Рязани около дома №27 по улице Касимовское шоссе в 12:25 27-летний местный житель, управляя автомобилем «Рено Логан», совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением 36-летней жительницы города Рязани. В результате происшествия оба водителя получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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В поселке Милославское в 8:00 вблизи дома №2 по улице Октябрьская 43-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», совершил наезд на 12-летнюю девочку. В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Автомобиль сбил школьницу в Рязанской области В Рязанской области 11 апреля произошло два ДТП, в одном из которых пострадал несовершеннолетний ребенок. В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Фото: госавтоинспекция Рязанской области
Автомобиль сбил школьницу в Рязанской области В Рязанской области 11 апреля произошло два ДТП, в одном из которых пострадал несовершеннолетний ребенок. В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Фото: госавтоинспекция Рязанской области
Автомобиль сбил школьницу в Рязанской области В Рязанской области 11 апреля произошло два ДТП, в одном из которых пострадал несовершеннолетний ребенок. В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Фото: госавтоинспекция Рязанской области
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