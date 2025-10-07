Вторник, 7 октября, 2025
Новости Касимова

Автомобиль сбил пешехода в Касимове, пострадавшему потребовалась помощь

Алексей Самохин

Вечером 6 октября в Касимове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода. Инцидент случился около 21:30, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области. 

За рулём «Датсуна» находился 57-летний мужчина, житель Касимовского района. По предварительным данным, он совершил наезд на 52-летнего пешехода из Шиловского района.

Пострадавший получил травмы и обратился за медицинской помощью. 

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, ГАИ проводит проверку. 

