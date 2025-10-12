Автомобиль перевернулся ночью в Московском районе Рязани

Ночью в Московском районе Рязани перевернулся автомобиль. Фото с места происшествия публикует телеграм-канал «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.
Инцидент произошел около Комсомольского парка. Причина происшествия неизвестна. Судя по всему, никто из людей не пострадал.
Официальная информация не поступала.
