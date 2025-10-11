Один человек погиб и пять пострадало в ДТП в Пронском районе

Один человек погиб и пять пострадало в ДТП 11 октября в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

В Пронском районе примерно в 15:30 на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин», по предварительной информации, произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» и автомобиля «ГАЗель».

В результате происшествия водитель автомобиля «Рено» от полученных травм скончалась на месте ДТП. Также 4 пострадавших легкового автомобиля и 1 пассажир «ГАЗели» с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.