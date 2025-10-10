Грузовик с контрабандой задержали в Рязанской области

Сотрудники Рязанского управления ФСБ России совместно с работниками Тульской таможни выявили факт контрабанды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На участке трассы М-5 «Урал» в Рязанской области был остановлен грузовик из страны Центрально-Азиатского региона. В нём найдено более 20 тонн продукции, а также промышленного оборудования на которые отсутствовала таможенная декларация.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза — 14 миллионов рублей.

Тульская таможня подготовила материалы для передачи в суд. Конфискованное имущество будет обращено в доход государства.