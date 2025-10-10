Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками в Рязанской области

В результате ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Рязанской области пострадали три человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 9 окятбря, в 19:30 на первом километре автодороги Ибредь-Желудево в Шиловском районе. Столкнулись «ПАЗ 320402-03», которым управлял 64-летний водитель из Шилвоа, а также грузовики «Ситрак» под управлением 29 и 48-летних жителей Липецкой области.

Помощь медиков потребовалась пассажирам автобуса в возрасте 20, 31 и 50 лет.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.