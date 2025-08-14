Автоинспекторы выявили нарушения в пунктах проката СИМ в Лесопарке Рязани

С целью предотвращения аварий с участием прокатной мототехники и средств индивидуальной мобильности инспекторы Отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области совместно с сотрудниками отдела МВД России по Советскому району города провели профилактическое мероприятие по проверке работы прокатных пунктов на территории Лесопарка.

Полицейские установили, что в ряде пунктов выдаются транспортные средства с электродвигателями мощностью от 250 до 300 Вт. Согласно ПДД, для управления ими требуется водительское удостоверение соответствующей категории.

В ходе проверки выяснилось, что наличие прав у клиентов не всегда проверяется, данные о них не фиксируются, ксерокопии удостоверений отсутствуют. Кроме того, не все прокатные организации смогли предоставить документы на транспортные средства.

Проверки продолжаются, по всем выявленным нарушениям будут приняты процессуальные решения.